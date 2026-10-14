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Weihnachtsvorbereitungen

Weihnachten mitten im Oktober: In Wien hängt schon die erste Beleuchtung

Weihnachten mitten im Oktober: In Wien hängt schon die erste Beleuchtung
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Weihnachten mitten im Oktober: In der Wiener Innenstadt hängt bereits die erste Festbeleuchtung – obwohl es bis zum Heiligen Abend noch mehr als zwei Monate dauert.

Mitten im Oktober laufen in der Wiener Innenstadt bereits die Vorbereitungen für Weihnachten. Am Dienstag wurden auf der Kärntner Straße die ersten Elemente der Weihnachtsbeleuchtung montiert. Lastwagen lieferten die Dekoration an, anschließend brachten Arbeiter die Lichtelemente mithilfe einer Hebebühne über der Einkaufsstraße an.

Bis die Lichter tatsächlich leuchten, dauert es allerdings noch etwas: Die ersten Wiener Weihnachtsbeleuchtungen werden bereits Anfang November eingeschaltet. Die einzelnen Einkaufsstraßen starten dabei nicht alle gleichzeitig.

Früher Startschuss

Obwohl die Lichter erst später tatsächlich eingeschaltet werden, beginnt die Montage bereits Wochen zuvor. Die Wirtschaftskammer Wien begründet das mit der begrenzten Zahl spezialisierter Firmen: „Es gibt nur wenige Firmen, die das machen. Daher muss man früh genug damit beginnen, damit alles rechtzeitig fertig wird.“ Bis zum Start der Weihnachtsbeleuchtung müssen zudem sämtliche Elemente montiert und auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Millionen Lichter

Die Dimensionen der Wiener Weihnachtsbeleuchtung sind beachtlich: Sind alle Installationen fertig, leuchten in 32 Wiener Einkaufsstraßen mehr als zwei Millionen LEDs. Dafür werden fast 200 Kilometer Kabel benötigt. Die Weihnachtsbeleuchtung wird mit Ökostrom betrieben.

Die derzeit auf der Kärntner Straße montierten Lichtelemente sind von klassischen Kristalllustern inspiriert. Bevor sie eingeschaltet werden können, müssen sämtliche Teile auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

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