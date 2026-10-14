Ab diesem Vermögen bekommen Bankkunden besondere Betreuung

Ab wann gilt man bei einer Bank eigentlich als vermögend? Eine einheitliche Grenze gibt es in Österreich nicht – doch ab sechsstelligen Anlagebeträgen beginnen bei vielen Instituten besondere Betreuungs- und Vermögensangebote.

Wann Kundinnen und Kunden bei einer österreichischen Bank Zugang zu besonderen Vermögensleistungen erhalten, hängt vom jeweiligen Institut und Produkt ab. Bei manchen Banken beginnen spezielle Angebote bereits ab rund 100.000 Euro Anlagevolumen, während klassisches Private Banking teilweise erst ab deutlich höheren Vermögen angeboten wird. So nennt die Bank Austria für ihr Private Banking beispielsweise eine Schwelle von einer Million Euro, während bestimmte Premium-Anlageleistungen bereits ab 100.000 Euro verfügbar sind.

Diese Vermögensklassen gibt es

Unabhängig von den jeweiligen Bankangeboten verwendet die internationale Vermögensbranche bestimmte Begriffe zur Einordnung wohlhabender Kunden. Als High Net Worth Individual (HNWI) gelten nach der aktuellen Definition des Capgemini World Wealth Report Personen mit mindestens einer Million US-Dollar investierbarem Vermögen. Der selbst genutzte Hauptwohnsitz sowie Sammlerstücke und bestimmte Konsumgüter werden dabei nicht berücksichtigt.

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Ab einem investierbaren Vermögen von 30 Millionen US-Dollar spricht Capgemini von Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI). Für Vermögen unterhalb der Millionengrenze wird in der Finanzbranche häufig der Begriff „Mass Affluent“ verwendet – die konkreten Grenzen können je nach Institut und Studie allerdings unterschiedlich ausfallen.

Wie groß diese Summen tatsächlich sind, zeigt ein Vergleich mit den Einkommen in Österreich. Das aktuell verfügbare Median-Netto-Monatseinkommen unselbstständig Erwerbstätiger liegt laut Statistik Austria bei 2.711 Euro. 100.000 Euro entsprechen damit rund 37 solchen Monatsnettoeinkommen, eine Million Euro rund 369. Dabei ist allerdings zu beachten, dass das von Statistik Austria ausgewiesene Monatseinkommen anteilige Urlaubs- und Weihnachtszahlungen bereits enthält.

Was vermögende Kunden bekommen

Mit wachsendem Anlagevolumen werden Bankleistungen häufig individueller – eine österreichweit einheitliche Grenze dafür gibt es jedoch nicht. Je nach Institut reichen besondere Angebote von intensiverer Anlageberatung und professioneller Vermögensverwaltung bis hin zu umfassendem Private Banking.

Dazu können beispielsweise individuelle Portfoliostrategien, Finanzplanung, Finanzierungslösungen, Vorsorge- und Nachfolgeplanung sowie der Zugang zu spezialisierten Anlageprodukten gehören. Manche Banken beziehen dabei auch externe Expertinnen und Experten aus Steuerberatung, Recht oder Notariat ein.

Bei sehr großen Vermögen werden die Strukturen in der Regel komplexer. Themen wie internationale Anlagen, Unternehmensbeteiligungen, Nachfolge, Stiftungen oder die Aufteilung des Vermögens auf mehrere Vermögensverwalter gewinnen dann an Bedeutung. Die internationale Finanzbranche bezeichnet Personen mit mindestens 30 Millionen US-Dollar investierbarem Vermögen als Ultra High Net Worth Individuals.