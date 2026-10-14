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Mobilitätsoffensive

Urlauber fahren ab November gratis mit Öffis

Urlauber fahren ab November gratis mit Öffis
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Kärnten startet ein neues Kapitel im Urlaubsverkehr und die Gästekarte spielt dabei eine zentrale Rolle.

Ab dem 1. November steht Urlaubern in Kärnten eine neue Möglichkeit zur Verfügung, sich im Bundesland kostenfrei fortzubewegen: Eine digitale Gästekarte ermöglicht die Nutzung des öffentlichen Verkehrsnetzes ohne zusätzliche Fahrtkosten. Wer in einer Unterkunft eincheckt, erhält einen digitalen Zugangscode, den er in einer App hinterlegt – dieser Code gilt dann als gültiger Fahrschein für Busse und Bahnen im gesamten Land.

Finanzierung & Abgabe

Finanziert wird das Angebot über eine Anpassung der Aufenthaltsabgabe, die von bisher 2,70 Euro auf 4,50 Euro pro Nacht angehoben wird. Von jedem Übernachtungseuro fließen 90 Cent in den Mobilitätsbereich. Für das laufende Jahr werden rund neun Millionen abgabepflichtige Nächtigungen erwartet; die daraus resultierenden Einnahmen sollen darüber hinaus einen eigens eingerichteten Infrastruktur- und Mobilitätsfonds speisen.

Leistungen der Karte

Das Leistungsspektrum der Gästekarte ist breit angelegt: Sie gilt für nahezu das gesamte öffentliche Verkehrsnetz Kärntens, einschließlich der S-Bahn-Verbindung bis nach Lienz in Osttirol sowie Rufbusse und Sammeltaxis. Ausgenommen bleiben Sonderzüge und spezielle Shuttledienste, etwa jener zum Pyramidenkogel bei Keutschach am See. Tourismus- und Mobilitätsreferent Sebastian Schuschnig betont: „Die Mikro-ÖV-Angebote sollen künftig weiter ausgebaut werden, um auch abgelegenere Urlaubsregionen besser anzubinden.“

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