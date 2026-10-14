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Altersarmut

1.600 Euro Pension – doch für Essen muss sie zur Caritas

1.600 Euro Pension – doch für Essen muss sie zur Caritas
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Die steigenden Lebenshaltungskosten zwingen Elfriede G., eine 71-jährige Pensionistin aus Wien, dazu, die Unterstützung der Caritas in Anspruch zu nehmen.

Elfriede G. kommt derzeit mit einer monatlichen Pension von 1.300 Euro aus, die sich inklusive Pflegestufe auf rund 1.600 Euro beläuft. Ihre Heizkosten sind nach eigenen Angaben um 30 Prozent gestiegen und belaufen sich mittlerweile auf 250 Euro für Gas sowie 160 Euro für Strom – jeweils für einen Zeitraum von zwei Monaten.

Caritas als Ausweg

Nach Abzug der Miete bleibt ihr damit kaum noch finanzieller Spielraum für den täglichen Bedarf. Angesichts dieser angespannten finanziellen Lage ist Elfriede G. auf das Angebot der Caritas angewiesen. Sie nutzt die Gratis-Lebensmittelausgabe, die an 17 Standorten in Wien verfügbar ist.

Frisches Obst und Gemüse holt sie dabei regelmäßig in der Haschkagasse 5 ab. „Könnte ich mir keine Gratis-Produkte holen, müsste ich in einer kalten Wohnung sitzen“, schildert sie ihre Situation. Ihre Enkeltochter begleitet sie dabei und hilft ihr beim Abholen der Lebensmittel.

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