Grönland rückt ins Zentrum globaler Machtpolitik – mit Rohstoffen, Militär und einem Deal, der vieles verändert.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Erschließung von Öl-, Gas- und Mineralvorkommen in Grönland voranzutreiben. Konkrete Details zu den geplanten Maßnahmen nannte er bislang nicht, doch ließ er keinen Zweifel daran, dass die Umsetzung zeitnah erfolgen soll.

Militärpräsenz ausgeweitet

Gleichzeitig haben sich die USA mit Dänemark und Grönland auf eine dauerhafte Ausweitung der amerikanischen Militärpräsenz auf der Insel verständigt. Sowohl Kopenhagen als auch Nuuk betonen, dass die Souveränität Grönlands durch diese Vereinbarung nicht berührt werde.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Trump begründet das strategische Interesse der USA an der Insel mit sicherheitspolitischen Erwägungen: „Ein künftiger Angriff auf die USA müsse über Grönland erfolgen.“ Zudem verwies er auf die Rohstoffvorkommen der Region: „Die Menge an leicht verfügbarem Öl sei weitaus größer als in fast jedem anderen Land der Welt.“

Spannungen abgebaut

Die nun erzielte Einigung soll dazu beitragen, die Spannungen abzubauen, die Trumps frühere Ansprüche auf Grönland ausgelöst hatten.

Mit dem Ausbau der militärischen Infrastruktur verfolgen die beteiligten Staaten das Ziel, ihre sicherheitspolitischen und strategischen Interessen in der Arktis langfristig abzusichern.