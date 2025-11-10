Bahnhofs-Razzia: Teenager mit 289 Böllern und 9 Waffen erwischt

Fünf Jugendliche, ein gefährliches Arsenal: Am Wiener Bahnhof Floridsdorf stellte die Polizei fast 300 illegale Feuerwerkskörper und neun verbotene Waffen sicher.

Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Polizei wurden am Sonntag fünf Jugendliche mit einem beachtlichen Arsenal an illegaler Pyrotechnik und verbotenen Waffen am Bahnhof Wien-Floridsdorf aufgegriffen. Die Beamten stellten insgesamt 289 pyrotechnische Gegenstände sicher, darunter 80 der Kategorie F3, 20 der besonders gefährlichen Kategorie F4 sowie 189 Stück der Kategorie F2 mit nicht erlaubtem Blitzknallsatz.

Gefährliches Arsenal

Das Waffenarsenal der Minderjährigen umfasste drei Totschläger, zwei Schlagringe, einen Elektroschocker, drei Pfeffersprays und ein Messer. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, wurden die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren – drei syrische Staatsangehörige, ein Afghane und ein Österreicher – nach den Bestimmungen des Pyrotechnik- und Waffengesetzes zur Anzeige gebracht.

Gezielte Kontrollaktion

Die Festnahmen erfolgten im Rahmen einer gezielten Kontrollaktion der Bereitschaftseinheit Wien, die am Nachmittag und Abend bei in Wien eintreffenden Zügen durchgeführt wurde.

Die Maßnahme unterstreicht die Bemühungen der Exekutive, die öffentliche Sicherheit durch verstärkte Kontrollen von Pyrotechnik und Waffen, insbesondere bei Minderjährigen, zu gewährleisten.