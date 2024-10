Balkan Breakfast: Was steckt hinter dem viralen Food-Trend?

In den sozialen Medien sorgt ein neuer Frühstückstrend für Aufsehen: das Balkan Breakfast. Diese Mahlzeit, die wie eine Mischung aus einem traditionellen Charcuterie-Board und einem herzhaften Frühstück wirkt, wurde durch den TikTok-Nutzer @dayi_ populär gemacht. Der Trend ruft sowohl Begeisterung als auch Skepsis hervor.

Das Konzept ist simpel: Eine Platte aus rohem Gemüse wie Paprika, Tomaten und Gurken kombiniert mit Feta-Käse, frischem Brot sowie optional etwas Speck oder Ajvar. Obwohl diese Zutaten häufig in Balkanhaushalten vorkommen, handelt es sich dabei nicht um ein traditionelles Frühstück in der Region. Dennoch begeistert der kreative Ansatz der TikTok-Community mit seiner Einfachheit und Frische.

Gesundheitsaspekte

An der Oberfläche bietet das Balkan Breakfast eine scheinbar nährstoffreiche Mahlzeit. Die rohen Gemüsesorten enthalten zahlreiche Vitamine, während der Feta-Käse eine wertvolle Proteinquelle darstellt. Ernährungsberaterin Amanda Sauceda weist jedoch darauf hin, dass eine ballaststoffreiche Ernährung für ungewohnte Mägen problematisch sein könnte. Zudem könnten Stoffe wie Lektine in rohem Gemüse den Magen-Darm-Trakt belasten. Auch der Zucker- und Konservierungsstoffgehalt in verarbeiteten Fleischwaren sollte nicht außer Acht gelassen werden.

Lesen Sie auch: Dubai-Scheich steht auf Ceca - Damit hat er sie überraschtEin Scheich aus Dubai hat den VIP-Bereich für das Konzert der serbischen Folk-Diva Ceca Ražnatović reserviert.

Dubai-Scheich steht auf Ceca - Damit hat er sie überraschtEin Scheich aus Dubai hat den VIP-Bereich für das Konzert der serbischen Folk-Diva Ceca Ražnatović reserviert. Pietro Lombardi angezeigt: Vorwurf der häuslichen Gewalt & DSDS-Rauswurf?Pietro Lombardi steht im Zentrum eines Vorfalls, der die Kölner Polizei einschaltete. Ermittlungen laufen.

Pietro Lombardi angezeigt: Vorwurf der häuslichen Gewalt & DSDS-Rauswurf?Pietro Lombardi steht im Zentrum eines Vorfalls, der die Kölner Polizei einschaltete. Ermittlungen laufen. In dieser Stadt sperrt Austrian Airlines seine Flüge!Austrian Airlines setzt ihre Flüge nach Teheran bis Oktober 2024 aus, im Einklang mit den Sicherheitsüberlegungen.

Das Balkan Breakfast bietet trotz möglicher Nachteile eine interessante Möglichkeit, den Speiseplan zu bereichern. Für eine optimale Verträglichkeit sollte die Auswahl der Zutaten maßvoll erfolgen und individuelle Empfindlichkeiten berücksichtigt werden. Für Frühstücksliebhaber ist es eine attraktive Alternative, die den Start in den Tag mit einem farbenfrohen Teller bereichert.