Immobilienboom Balkan-Investoren flüchten nach Dubai – Jacuzzi zum Schnäppchenpreis

2 Min. Lesezeit | 21. Dezember 2025

Luxuswohnungen mit Jacuzzi und Portier für 6.000 Euro pro Quadratmeter – was in Kroatien undenkbar scheint, lockt Balkan-Investoren nach Dubai.

In Kroatien suchen Immobilieninvestoren zunehmend ihr Glück im Ausland – sogar bis nach Dubai. Branko Papes, Inhaber der Immobilienagentur Dogma aus Rijeka, berichtet von bemerkenswerten Entwicklungen: Allein in diesem Jahr habe seine Agentur bei rund 40 Immobiliengeschäften in den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt.

„Siebzig Prozent unserer Käufer waren noch nie zuvor in Dubai“, erklärt Papes, dessen Agentur ihr Geschäftsfeld längst über die Grenzen der Balkanregion hinaus erweitert hat. Erst kürzlich organisierte Dogma eine Besichtigungstour für etwa 40 Interessenten aus Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina, um ihnen die Vorzüge des dortigen Immobilienmarktes näherzubringen.

Luxus zum Schnäppchenpreis

Die Reaktionen der Teilnehmer waren durchweg verblüffend. Bei der Besichtigung eines Wohnkomplexes, der nach lokalen Maßstäben zur „niedrigeren Baustufe“ zählt, zeigten sich die Besucher überwältigt: Eine sechs Meter hohe Eingangshalle mit Rezeption und Portier, Wohnungen mit Jacuzzi auf den Terrassen, hauseigener Pool, Wellness-Bereich, Fitnessstudio, geschlechtergetrennte Saunen sowie Indoor- und Outdoor-Spielplätze für Kinder. Dazu kommen Tennis-, Padel- und Basketballplätze – ein Ausstattungsniveau, das in der Balkanregion praktisch nicht zu finden ist.

Noch erstaunlicher war für die Besuchergruppe der Quadratmeterpreis von 6.000 Euro. „Eine Kollegin meinte spontan: ‚In Split würde man das für 20.000 Euro verkaufen!'“, schildert Papes. „Aber solche Gebäude gibt es bei uns schlichtweg nicht. Und wenn es sie gäbe, würde eine vergleichbare Wohnung in Rijeka etwa 8.000 bis 9.000 Euro kosten, in Zagreb 12.000 Euro und in Split mindestens 13.000 oder 14.000 Euro pro Quadratmeter.“

Wachsendes Interesse

Die Agentur hat inzwischen begonnen, regelmäßige Besichtigungstouren für kroatische Kunden zu organisieren. Das Interesse ist groß, zumal die Preise oft vergleichbar mit jenen in Kroatien sind – bei einem Ausstattungsniveau, das im Heimatland nicht verfügbar ist oder deutlich teurer wäre.

Dubai sei eine „seltsame Umgebung, aber im positivsten Sinne“, meint Papes abschließend. Den Entwicklungsunterschied beschreibt er mit einem anschaulichen Vergleich: „Wenn ich unsere europäische Umgebung mit der dortigen vergleichen müsste, würde ich sagen: Wir sind ein Auto und sie ein Flugzeug.

Wir werden sie nie einholen. Vielleicht im Jahr 2200.“