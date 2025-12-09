Krypto-Millionär gefoltert und getötet: Neue Erkenntnisse

Der russische Krypto-Millionär Roman Novak und seine Ehefrau Anna wurden Opfer eines brutalen Verbrechens in Dubai. Anfang November verbreiteten sich erschütternde Nachrichten: Laut russischen Medien wurden beide entführt, getötet und ihre sterblichen Überreste in der Wüste verscharrt.

Eine Quelle aus Strafverfolgungskreisen bestätigte gegenüber Fontanka am 7. November den Tod des Paares. Ersten Erkenntnissen zufolge zielten die Täter auf Novaks Kryptowährungsbesitz ab. Sein digitales Wallet erwies sich jedoch als leer. Nachdem offenbar kein Lösegeld gezahlt wurde, sollen die Entführer das Ehepaar getötet haben.

Weitere Ermittlungsdetails wurden inzwischen bekannt. Einem Bericht der Bild-Zeitung nach wurden die Novaks vor ihrer Ermordung gefoltert, um das Passwort zu Romans Krypto-Konto zu erpressen. Fontanka berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen von mehreren Festnahmen von Tatverdächtigen und möglichen Mittätern. Die Untersuchungen laufen weiter. Die beiden minderjährigen Kinder des Ehepaars befinden sich mittlerweile in der Obhut von Verwandten.

Novaks Luxusleben

Roman und Anna Novak waren seit 17 Jahren ein Paar. Der gebürtige Russe präsentierte seinen Wohlstand in seiner Wahlheimat Dubai offen auf Instagram, wo ihm über 19.000 Menschen folgten. Teure Uhren, Designermode, exklusive Reisen und Luxusautos – seinen kostspieligen Lebensstil finanzierte der 38-Jährige laut dem russischen Nachrichtenportal Fontanka durch fragwürdige Geschäfte in der Kryptobranche. Er gründete demnach die Kryptowährungs-App Fintopio und sammelte für deren Entwicklung angeblich rund 500 Millionen US-Dollar ein. Kurz darauf soll er mit dem Geld verschwunden sein. Vor seinem Umzug in die Vereinigten Arabischen Emirate verbüßte Novak Medienberichten zufolge eine sechsjährige Haftstrafe in Russland wegen Kryptobetrugs.

Mysteriöses Verschwinden

Wie das Nachrichtenportal weiter berichtet, brach Anfang Oktober plötzlich der Kontakt zwischen dem Ehepaar und deren Angehörigen ab. Zuvor hatte der Krypto-Millionär eine beunruhigende Nachricht an Bekannte geschickt: “Ich sitze in den Bergen an der osmanischen Grenze fest und brauche 152.000 Pfund (etwa 170.000 Euro).” Laut Moscow Times setzte der Chauffeur des Paares die beiden am 2. Oktober in der Bergregion Hatta nahe einem See an der Grenze zum Oman ab. Dort stiegen sie in ein anderes Fahrzeug, angeblich für ein Treffen mit potenziellen Investoren. Seitdem wurden die Eltern zweier Kinder nicht mehr lebend gesehen.

Die Leichname wurden offenbar zerstückelt, in Beton eingeschlossen und in der Wüste begraben.

Obwohl mehrere Medien übereinstimmend darüber berichten, fehlt für einige Details noch die offizielle Bestätigung.

Neue, grausige Details zur Tat: Laut aktuellen Berichten wurden Roman Novak und seine Frau nicht nur entführt und ermordet — sie sollen gezwungen worden sein, dabei zuzusehen, wie der jeweils andere gefoltert wurde, bevor sie selbst getötet wurden. www.ndtv.com+2Kölner Stadt-Anzeiger+2

Leichenhandhabung noch brutaler als zuerst gedacht: Früher hieß es, sie seien „zerstückelt und vergraben“ worden. Neuere Medienberichte behaupten, die Täter hätten die Leichen anschließend in Beton gegossen — offenbar mit dem Ziel, DNA-Spuren und Identifikation unmöglich zu machen. BILD+3Kurier+3PerthNow+3

Tatmotiv: Kryptovermögen bzw. Wallet-Zugang: Es verdichtet sich der Eindruck, dass es den Tätern vorrangig um Zugang zu Novaks Kryptoguthaben ging. Offenbar war sein digitales Wallet eines der Hauptziele — erst als sich zeigte, dass es leer war bzw. der Zugriff scheiterte, eskalierte die Tat zum Mord. Kölner Stadt-Anzeiger+2India Today+2

Festnahmen und Verdächtige: Mehrere Männer, darunter auch ein ehemaliger Polizist, wurden inzwischen festgenommen — zwei sollen gestanden haben. Kölner Stadt-Anzeiger+2United24 Media+2