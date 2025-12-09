Mit Beute-Taschen auf Flucht: Altkleider-Diebin (68) attackiert Beamte

Eine 68-jährige Wienerin geriet am Sonntagabend in Konflikt mit der Polizei, nachdem sie beim Entwenden von Kleidung aus einem Altkleidercontainer beobachtet worden war. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.00 Uhr in der Sorbaitgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.

Streifenpolizisten bemerkten die Frau, die offensichtlich Kleidungsstücke aus dem Container entnahm und bereits zwei Tragetaschen mit ihrer Beute gefüllt hatte. Als die Beamten die Situation klären wollten, nahm der Vorfall eine unerwartete Wendung.

Eskalierender Konflikt

Die 68-Jährige reagierte unkooperativ auf die polizeiliche Ansprache. Sie forderte die Einsatzkräfte auf, ihre Fahrt fortzusetzen und verweigerte die Vorlage ihres Ausweises. In einem Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen, bestieg die Frau ihr Fahrrad mit den am Lenker befestigten Taschen und versuchte wegzufahren.

Rechtliche Folgen

Als ihr Fluchtversuch scheiterte, wurde die Situation handgreiflich. Die Wienerin beschimpfte die Polizisten und ging physisch gegen sie vor, indem sie einen Tritt und einen Schlag austeilte.

Die Beamten nahmen die Frau daraufhin vorläufig fest. Ihr wird Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Zusätzlich wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls gegen die 68-Jährige erstattet.