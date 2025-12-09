Eier-Alarm in Österreich: Treibt Engpass die Preise nach oben?

Die Vogelgrippe schlägt nicht nur bei Geflügelbetrieben zu, sondern auch im Geldbeutel der Verbraucher. Europaweit führen Notschlachtungen zu Lieferengpässen.

Die Vogelgrippe treibt nun auch die Eierpreise in die Höhe. Laut aktuellen Daten der Statistik Austria verteuerten sich Eier im Jahresvergleich um neun Prozent. Grund für diesen Preisanstieg ist die in mehreren europäischen Ländern auftretende Vogelgrippe, wie der ORF Teletext berichtet.

In Deutschland wurden bereits 1,5 Millionen Hühner notgeschlachtet. Auch Ungarn, Polen und Italien kämpfen mit Ausbrüchen der Tierseuche.

Auswirkungen auf Österreich

Obwohl in Österreich bisher nur zwei Betriebe von der Vogelgrippe betroffen sind, wirkt sich die angespannte Lage in den Nachbarstaaten deutlich auf den europäischen Großhandel aus, wo es zu Lieferengpässen bei Eiern kommt. Die Auswirkungen spüren hierzulande vor allem Gastronomiebetriebe und die verarbeitende Industrie.

Für den Einzelhandel produzierte österreichische Eier landen weiterhin primär in den Supermarktregalen. Dennoch müssen Konsumenten auch dort mit leichten Preiserhöhungen rechnen.

Michael Wurzer, Geschäftsführer des Geflügelwirtschaftsverbands, erklärte im „Ö1 Morgenjournal”, dass es sich dabei jedoch nur um Preissteigerungen von wenigen Cent pro Ei handeln werde.

