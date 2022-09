BALKAN MINDS Award: Top 3 stehen fest!

BALKAN MINDS ist eine Plattform für Menschen mit Migrationshintergrund vom Balkan und Umgebung, die in Österreich, Deutschland und der Schweiz aufgewachsen sind. Dieses Jahr organisiert diese Plattform den ersten Business Award für Menschen mit Migrationshintergrund!

Was jungen Menschen oft fehlt sind Vorbilder und ein berufliches Netzwerk, um in ihrer Karriere richtig durchzustarten. Mit BALKAN MINDS und dem Award soll genau das gestärkt werden.

Das Ziel von BALKAN MINDS ist es die Sichtbarkeit und Wertschätzung von Skills zu erlangen, die durch das Aufwachsen in zwei Kulturen entstehen. Allem voran wird so generations- und kulturübergreifendes Empowerment erzeugt.

Der Fokus liegt in drei Bereichen: Kompetenzen aufzeigen, Business Netzwerk aufbauen und, nicht zu vergessen, Back to the roots! Beim letzten Punkt geht es um das Bewusstmachen der Entfremdung von der eigenen Kultur.

Da Menschen, die in zwei Kulturen aufwachsen, über den Tellerrand hinausblicken, hat Mag. Nela Pećić, Gründerin von BALKAN MINDS, das Logo mit dem Quadrat und Kreis gewählt.

BALKAN MINDS BUSINESS AWARD 2022

Nela organisiert zusammen mit ihrem 2-köpfigen Team den ersten Business Award für Menschen mit Migrationshintergrund!

„Alle nominierten Personen für den Award sind wahre Vorbilder! Sie inspirieren und motivieren uns. Sie zeigen, dass man es schaffen kann. Außerdem leisten sie einen wertvollen Beitrag für die heimische Wirtschaft, Gesundheit und Kultur, indem sie zum Beispiel mit ihrem Business Arbeitsplätze schaffen. Wird darüber geredet? Leider viel zu wenig!“, betont Nela Pećić.

Die renommierte Jury bewertete alle 25 Nominierungen anhand von drei Kriterien: USP (Alleinstellungsmerkmal), Empowerment, Mehrwert für Wirtschaft, Gesundheit & Kultur.

Daraus ergeben sich die Top 3 Kandidatinnen und Kandidaten.

Frauen:

Nataša Neuhold, Krankenhausmanagerin, Lean Healthcare Management-Researcher

Elma Pandžić, Bloggerin/YouTuberin „Hanuma kocht“, Kinderbuchautorin und Gemeinderätin Oberösterreich

Amra Memić, Leiterin der Stadtfiliale Bahnhof der Salzburger Sparkasse

Männer:

Tarik Mete, Geschäftsführer von LernProfi GmbH, Geschäftsführer der EMCO-Privatklinik, Gemeinderat der Stadt Salzburg

Ivan Cindrić, CEO Flocke GmbH

Edin Salihodžić, Gründer, Steuerberater & Managing Partner bei Team23 Steuerberatung GmbH (vormals A-KERN Steuerberatung GmbH)

Die Siegerin und der Sieger werden beim Balkan Minds Business & Networking Event am

Sa, 08. Oktober 2022 in Salzburg (Location: Cafè Caprice) bekannt gegeben.

Erwartet werden 100 Gäste aus ganz Österreich: Gründer, Manager, Freelancer.

Das Event Programm: 4 Speaker on Stage –> How to start a Podcast, Flocke Gründer erzählt über die Markteinführung, ASSA stellt sich vor, Integration & Extremismus vom Fachexperten.

Side-Events: SEO Check für deine Website und wir setzen dich bei einem Fotoshooting in Szene.

Hauptteil: Award Verleihung, wo die zwei Glas-Awards an die Siegerin und den Sieger übergeben werden.

Mehr Info finden Sie hier.