Balkan-Sängerin zeigt wie Liebe geht

Die Sängerin Maya Berovic liebt seit ihrem 17. Lebensjahr denselben Mann, den Geschäftsmann Alen Dragosav, mit dem sie 2016 geheiratet hat. Dieses Jahr haben sie einen Sohn bekommen.

Die beiden lernten sich in Bosnien und Herzegowina kennen, wo Alen regelmäßig Mayas Auftritte besuchte. „Er kam zu jedem meiner Auftritte und alles endete mit Blicken, weil ich erst 17 Jahre alt war. Ich war minderjährig und unsterblich in einen Mann verliebt, der zu meinen Auftritten kam“, sagte die Sängerin einmal.

Sie lebten bald zusammen, und Maya gab einmal zu, dass es für ihre Mutter schwierig war. Wie sie bereits sagte, half Alen der Sängerin finanziell, als sie ihr erstes Album veröffentlichen wollte.

„Nach einiger Zeit haben wir gemerkt, dass wir das so nicht machen können und dass uns alles zu sehr am Herzen liegt, um auf platonischer Liebe zu beruhen. Sehr schnell haben wir den Entschluss gefasst, zusammen zu leben, was meiner Mutter, die alleinerziehend ist und für die die Trennung eines weiblichen Kindes so früh schmerzhaft war, schwer zu vermitteln war. Meinem Glück stand das jedoch nicht im Wege. Alen hat mir finanziell und moralisch geholfen, das erste Album zu veröffentlichen. Jetzt, ein paar Jahre später, bin ich jemand, der in seine eigene Karriere investieren kann“, verriet die Sängerin einmal.

Das Paar heiratete 2016 in Griechenland.

„Meine Hochzeit war nicht genau das, was man „geheim“ sagt. Ich habe niemandem etwas verheimlicht, ich musste einfach nicht ankündigen, dass ich heirate. Ich habe mich für Rhodos entschieden, weil es für mich eine der schönsten Inseln Griechenlands ist. Wir wollten in einer orthodoxen Kirche heiraten“, sagte Maya und fügte hinzu, dass ihr Mann ihr größter Unterstützer sei.

„Er ist mein größter Unterstützer und der Produzent von all dem. Wir konzentrieren uns aufeinander und gestalten alles gemeinsam. Und wenn es um die visuelle Identität geht, muss ich zugeben, dass er mein größter Kritiker ist“, sagte sie.

Zu Beginn ihrer Beziehung fuhr Alen Berichten zufolge Lastwagen, machte daraus aber später ein großes Geschäft. Heute besitzt er laut Medien eigene Lastwagen und beschäftigt, wie es auf einer Website heißt, rund 83 Mitarbeiter. Sein Unternehmen befasst sich mit dem internationalen Straßentransport von Gütern aller Art.

Nach 18 Jahren Liebe wurden Maya und Alen dieses Jahr Eltern, im Februar bekamen sie einen Sohn, Leo, der der Mittelpunkt ihrer Welt ist.

Die Sängerin zeigt ihren Ehemann sehr selten in der Öffentlichkeit, daher sind in den sozialen Netzwerken keine Fotos von ihnen zusammen zu sehen.