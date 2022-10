Balkan Schönheit gibt Tipps zu Ernährung und Sport

Die 24-jährige Sumeja Hajradinovic arbeitet als Personal Trainer und Physiotherapeut. Trotzdem schafft es die schöne Bosnierin eine zusätzliche Ausbildung nebenher zu machen.

Hajradinovic ist ein riesen Sportfan. Im Interview mit dobarportal.net hat sie nun verraten, wie sie es schafft Ausbildung, Beruf und Sport unter einen Hut zu bekommen. Zusätzlich gibt sie noch Tipps für ein gutes Training.

“Körperliche Aktivitäten wirken sich in erster Linie auf das gesundheitliche Wohlbefinden jedes Körpers aus, sie wirken sich auch auf eine bessere geistige Gesundheit aus.“, weiß Hajradinovic. So erklärt die schöne 24-Jährige, dass sie momentan auch im Bereich Bodybuilding tätig ist. Über die Ausdauer im Sport, kann Hajradinovic auch einiges berichten: “Wenn Sie anfangen, Fitness oder Sport zu treiben, ist es am wichtigsten, hartnäckig zu bleiben und sich für jedes gute Ergebnis zu bemühen, das Ernährung und einen gesunden Lebensstil beinhaltet. Natürlich mit einer fachkundigen Person, die Sie einführt und Ihnen alle Richtungen zum gewünschten Ergebnis zeigt“.

Ernährung und Schönheit

Aber die schöne Sportlerin weiß auch über die Wirkung der richtigen Ernährung bescheid: “Mit oder ohne Training sollten wir darauf achten, was wir über die Nahrung aufnehmen, da sich alles in unserem Körper manifestiert, sollten wir auf die Menge der Nahrung und auf die Absichten selbst achten. Wasser ist einer der wichtigsten Faktoren und die Empfehlung liegt bei 2,5 Litern pro Tag.”

Abnehmtipps

Auch für Personen, die Gewicht los werden wollen hat das Model aus Sarajevo einige Ratschläge parat: “Menschen, die abnehmen wollen, müssen mindestens dreimal pro Woche Cardiotraining machen, bei dem sie sich trotz des Trainings mehr bewegen, und lassen Sie mich noch einmal hinzufügen, dass die Ernährung 80% und das Training 20% ​​des Abnehmens ausmachen.“

Auf Instagram zählt Hajradinovic rund 20.000 Follower, die sie regelmäßig mit Fotos von ihrem Training am laufenden hält. So verrät sie: “Ich veröffentliche gerne meine Fotos und Trainings. Ich mache neue Bekanntschaften (…) und verdiene sogar Geld über Instagram, indem ich die sozialen Netzwerke unterstütze.”