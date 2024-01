Balkan Stories: Der Kampf für die Stadt der toten Helden

Das Partisanendenkmal von Mostar gilt als eine der bedeutendsten Gedenkstätten im ehemaligen Jugoslawien – und nicht erst seit der großen Zerstörungsaktion vor eineinhalb Jahren als die wohl gefährdetste. Der schottische Filmemacher Chris Leslie widmet dem Kampf um den Erhalt des Friedhofs eine Doku. Dafür braucht er Unterstützung.

Es gibt Dinge, die man nur fassen kann, wenn man sie sieht.

Jeden Gedenkstein auf dem Mostarer Partisanenfriedhof haben kroatische Neofaschisten im Juni 2022 zerschlagen.

Jeden einzelnen.

Die Aktion muss Stunden gedauert haben.

(FOTO: (c) Chris Leslie)

Jeder der hier Geehrten hat im Kampf gegen die faschistischen Besatzer im Zweiten Weltkrieg sein oder ihr Leben gelassen.

„The devastation was brutal and very sad, but at the time very confusing – who would do that to a cemetery and why? Especially as this was a place to commemorate those who died fighting fascism and defending freedom“, beschreibt der schottische Fotograf und Dokumentarfilmer Chris Leslie seine ersten Eindrücke, als er im Mai 2023 auf der Gedenkstätte filmte.

Die Vandalen sind bis heute offiziell unbekannt.

Die Gedenkstätte wurde bis heute nicht repariert.

Mostarer Antifaschisten wie Sead Đulić haben lediglich die ärgsten Schäden beseitigen können.

Für mehr fehlt das Geld – und vor allem die Unterstützung durch die Stadt Mostar.

Der Bürgermeister von Mostar ist von der kroatischen klerikalnationalistischen Partei HDZ und als Gegner des antifaschistischen Gedenkens bekannt.

Diese Gedenkstätte zu retten erscheint wie die Mühen des Sisyphos.

Der Kampf freilich ist einer, den keiner gewillt ist aufzugeben. Er wird in den nächsten Wochen Thema einer Reportage auf Balkan Stories sein.

Unabhängig davon hat sich auch Chris Leslie entschlossen, die Geschichte dieses Kampfes für die Stadt der toten Helden zu erzählen, gemeinsam mit dem balkanisch-britischen Filmemacher Oggi Tomić.

