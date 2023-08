Balkaner klaut mit spezieller Unterwäsche 29 Tafeln Schokolade!

Ein 46-jähriger Rumäne wurde von der Polizei in Graz festgenommen, nachdem er verdächtigt wurde, mehrere Schokoladentafeln aus einem Supermarkt gestohlen zu haben.

Am Mittwochmittag wurde in einem Supermarkt im Grazer Bezirk Mariatrost ein Ladendiebstahl verübt. Die Polizei wurde gegen 12.30 Uhr gerufen, nachdem Mitarbeiter des Supermarkts den Diebstahl bemerkt und Anzeige erstattet hatten.

Etwa zur gleichen Zeit trafen die eingesetzten Beamten einen Mann an, der der Beschreibung entsprach, in unmittelbarer Nähe des Supermarkts. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten sie 29 Tafeln Schokolade, jeweils 300g schwer und mit einem Gesamtwert von rund 110 Euro, sicher. Der verdächtige 46-jährige Rumäne, der in der Schweiz gemeldet ist, hatte die Schokolade in einem eng anliegenden blauen Body mit Trägern versteckt, den er unter seiner Weste und seinem Gilet trug.

Mann von Polizei erwischt

Nach der Festnahme wurde der Mann in eine Polizeiinspektion gebracht, um sofort einvernommen zu werden. Bei der Befragung mit Hilfe eines Dolmetschers gestand er den Diebstahl. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch keinen Hinweis auf weitere Delikte dieser Art.

Schließlich wurde der 46-Jährige einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen, bei der Bildaufnahmen angefertigt und Fingerabdrücke genommen wurden. Es erfolgte eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graz, doch der Mann wurde auf freien Fuß gesetzt.