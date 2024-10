Balkangrill sorgt mit „Titanic“-Fleischplatte für Aufsehen (VIDEO)

Ein Restaurant in Dortmund zieht momentan viel Aufmerksamkeit auf sich: Der Balkangrill Asanovic begeistert mit seiner imposanten „Titanic“-Fleischplatte die Online-Community.

Ein viraler Marketing-Coup

Im digitalen Zeitalter können Videos blitzschnell ein Millionenpublikum erreichen. Diesen Effekt nutzt der Balkangrill Asanovic, gelegen in der Nähe des Phoenix Sees in Dortmund, geschickt aus. Zeka Asanovic, Inhaber des Restaurants zusammen mit seinem Vater, hat durch innovative Online-Videos, insbesondere mit der „Titanic“-Fleischplatte gedacht für 15 Personen, einen viralen Hit gelandet. Diese Platte, opulent präsentiert auf zwei Etagen und serviert mit Pommes, Fladenbrot und Grillgemüse, erweist sich als Highlight für Fleischliebhaber.

Geteilte Meinungen

Die Meinungen im Netz sind geteilt: Während manche Nutzer auf Instagram und anderen Plattformen die Platte loben, etwa mit Kommentaren wie „super, sieht sehr üppig aus“, ist Kritik ebenfalls zu hören. Einige bemängeln den Preis von 365 Euro: „Viel zu teuer. Wir sind hier nicht in Monaco oder Dubai.“

„Sieben- oder achtmal wurde die bislang bestellt. Wir haben aber auch Platten für zehn Personen und weniger. Die werden schon häufiger bestellt“, sagt Zeka Asanovic.

Andere finden es geschmacklich eintönig: „Man kann höchstens zwei Fleischstücke von dem billigen Hackfleisch essen, schmeckt alles gleich. Lohnt nicht.“ Dennoch gibt es großes Interesse von Nutzern, die diese Platte selbst probieren wollen, während manche von der Menge überwältigt sind: „Das ist für 15 Leute doch gar nicht schaffbar. Das ist schon immens.“

Inszeniertes Erlebnis mit reichlich Aufmerksamkeit

Bisher ist die „Titanic“-Fleischplatte laut Zeka Asanovic nur sieben- bis achtmal bestellt worden, was wohl am Preis von 365 Euro liegen dürfte. „Wir haben aber auch Platten für zehn Personen und weniger. Die werden schon häufiger bestellt“, so der Inhaber. Die speziell für das Restaurant gefertigte Servierplatten erinnern an ein Schiff – daher der Name „Titanic“. Besonders die Präsentation mit Feuerwerk zieht alle Aufmerksamkeit auf sich: „Wenn die Platte mit Feuerwerk serviert wird, dann zückt jeder sein Handy“, erklärt Asanovic. Diese außergewöhnliche Show liefert dem Restaurant wertvolle Werbung, selbst wenn Kritik nicht ausbleibt.