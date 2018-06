Balkanroute: Polizeichefs wollen besser kooperieren

Kroatische Polizei schießt an der Grenze auf Bus – Kinder verletzt

Die kroatische Polizei hat einen Kleinbus an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina durch Schüsse aufgehalten. Zwei Kinder wurden schwer verletzt. In der Nacht auf Donnerstag haben sich an der kroatischen Grenze dramatische Szenen abgespielt. Ein Kleinbus mit illegalen Flüchtlingen wollte die…