Balkans reichstes Roma-Viertel voller Villen, Schlösser & Prunkbauten

In der Nähe von Bukarest, Rumänien, verbirgt sich ein Dorf mit einer ungewöhnlichen Hauptstraße: Buzescu, bekannt als das reichste Roma-Dorf der Welt. Hier, wo der Glanz vergangener Tage auf moderne Herausforderungen trifft, spiegeln die Häuser den Erfolg und Status ihrer Besitzer wider.

Ursprung dieser Pracht ist die Zeit des Kommunismus, als die Roma von Buzescu begannen, auf dem kaum regulierten Sekundärrohstoffmarkt beachtliche Summen zu verdienen. Der aufkommende Wohlstand manifestierte sich in dem Wunsch, mittels opulenter Bauten die eigene Erfolgsstory zu erzählen. Wie vom Geokutak treffend beschrieben, scheint Buzescu damit der „wahrscheinlich einzige Ort auf der Welt zu sein, an dem die Hauptstraße buchstäblich mit Schlössern gefüllt ist“.

Wohlstand mit Einschränkungen

Obwohl diese Häuser als Sinnbilder des Reichtums gelten, offenbart sich bei genauerem Hinsehen eine andere Realität: Seitdem Rumänien Teil der EU ist, sind die früher lukrativen Geschäfte vieler Dorfbewohner zurückgegangen. Viele der prächtigen Villen werden nur teilweise bewohnt, um die nicht unerheblichen Kosten für Heizung und Klimatisierung zu sparen. Dies, sowie die Tatsache, dass auf den Straßen kaum Menschen zu sehen sind, verleiht dem Ort, wie einige Kommentatoren anmerken, eine leicht gespenstische Atmosphäre.

Die demografische Zusammensetzung hat sich seit der letzten Volkszählung im Jahr 2002 deutlich geändert. Damals wurden 77 Prozent ethnische Rumänen und 22,9 Prozent Roma verzeichnet. Neuere Schätzungen gehen jedoch von einem Anstieg der Roma-Bevölkerung auf etwa 35 Prozent aus, so Wikipedia. Die Roma von Buzescu präsentieren ihre Herkunft und ihren Status durch eine einzigartige Architektur: „Jedes Gebäude repräsentiert die darin lebende Familie durch die Verwendung bestimmter Farben in Verbindung mit Linien oder Elementen der orientalischen Architektur“, erklärt das Forschungsprojekt „Valorization by Tourism of Gypsy Culture in Romania“ (Valorisierung der Roma-Kultur durch Tourismus in Rumänien).

Tradition & Moderne

Nicht nur die Bauweise, sondern auch der Lebensstil in Buzescu zeugt von einem spannenden Mix aus Tradition und Moderne. Während die Straßen durch teure Fliesen veredelt und die Häuser von Mercedes-Autos geschmückt werden, schützen goldene Tore und marmorne Löwen die imposanten Residenzen. Einige Anwesen zieren sogar riesige Porträts ihrer Besitzer, die stolz ihren Erfolg zur Schau stellen.

Buzescu mag in Rumänien gemischte Gefühle hervorrufen, doch international erntet es Bewunderung: Es wurde bereits von National Geographic gewürdigt, und zahlreiche Fotografen finden in der prunkvollen Architektur eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration.