Bei diesen drei Sternzeichen klopft die Vergangenheit an!

Im Oktober 2025 werden einige Sternzeichen mit unerwarteten Nachrichten aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Die rückläufige Bewegung des Planeten Pluto bringt vergessene Themen, Kontakte oder unerledigte Angelegenheiten wieder ins Bewusstsein – oft in Form einer überraschenden Mitteilung.

Diese Botschaften können verschiedene Lebensbereiche betreffen: eine frühere Liebesbeziehung, eine alte Freundschaft oder vergangene berufliche Verbindungen. Was auch immer an die Oberfläche kommt, trägt eine tiefere Bedeutung und fordert dazu auf, sich mit bisher Unbeachtetem auseinanderzusetzen.

Astronomisch betrachtet befindet sich Pluto tatsächlich in einer Phase der scheinbaren Rückläufigkeit, die vom 5. Mai bis zum 14. Oktober 2025 andauert. Diese natürliche Himmelsbewegung wird in der astrologischen Deutung als Zeit der verstärkten Innenschau und der Aufarbeitung verdrängter Themen interpretiert.

Waages Überraschungen

Waage-Geborene könnten im kommenden Oktober durch eine Nachricht aus längst vergangenen Tagen überrascht werden. Der rückläufige Pluto im Wassermann aktiviert Erinnerungen und lässt vergessene Projekte oder frühere Verbindungen wieder relevant werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sich jemand meldet, der seit langem keine Rolle mehr im Leben der Waage gespielt hat – sei es eine ehemalige Romanze, ein früherer Freundeskreis oder ein beruflicher Kontakt von einst.

Diese unerwartete Verbindung zur Vergangenheit eröffnet Raum für Reflexion und könnte sogar den Beginn eines neuen Kapitels markieren.

Emotionale Tiefenschichten

Der Oktober 2025 konfrontiert Skorpione mit emotionalen Tiefenschichten und möglicherweise schmerzhaften Erinnerungen. Ihr Herrscherplanet Pluto sorgt dafür, dass verdrängte Themen nicht länger im Verborgenen bleiben – manchmal manifestiert sich dies durch überraschende Lebenszeichen von Menschen, die man gedanklich bereits abgeschlossen hatte. Dies kann ein Familienmitglied sein, mit dem der Kontakt abgebrochen war, ein Kindheitsfreund oder sogar ein ehemaliger Partner.

Obwohl solche Begegnungen mit der Vergangenheit emotional aufwühlend sein können, bieten sie gleichzeitig die Chance zur Heilung und zu einem klareren Blick nach vorn.

Auch Schützen sollten sich im Oktober 2025 auf Botschaften aus ihrer Vergangenheit einstellen. Besonders wahrscheinlich ist die Wiederaufnahme alter Kontakte, die sich unerwartet melden könnten. Diese überraschenden Nachrichten bergen wertvolle Impulse und könnten die Perspektive des Schützen auf die eigene Lebensgeschichte verändern. In dieser Phase wird deutlich, dass frühere Begegnungen oft wichtige Schlüssel zum Verständnis gegenwärtiger Situationen liefern.

Mit einer offenen und neugierigen Haltung können Schützen diese Impulse gewinnbringend für ihre persönliche Entwicklung nutzen.

Hinweis: Astrologische Deutungen sind als spirituelle Inspiration zu verstehen. Die Wirkung solcher Prognosen wird wissenschaftlich als psychologisches Phänomen betrachtet – die eigene Intuition und bewusste Entscheidungen bleiben die wichtigsten Wegweiser im Leben.