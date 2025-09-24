Dragana Mirkovics Sohn zahlt 10.000 Euro für Geburt im Wiener Luxus-Spital!

Während Dragana Mirkovic auf ihr erstes Enkelkind wartet, bereitet sich das junge Paar auf einen besonderen Start ins Leben vor – in einer Wiener Luxusklinik.

Luxusklinik in Wien

Die bekannte Sängerin Dragana Mirkovic steht kurz davor, Großmutter zu werden. Wie aus dem Umfeld der Familie zu erfahren ist, laufen die Vorbereitungen für die Ankunft des Babys bereits auf Hochtouren. Für die Entbindung haben sich ihr Sohn Marko Bijelic und dessen Ehefrau Melani Dimitrijevic für ein exklusives Privatspital in Wien entschieden, das für seine erstklassige medizinische Betreuung und absolute Diskretion bekannt ist.

Exklusive Betreuung

Die Wahl der Klinik erfolgte nach sorgfältiger Überlegung, wie eine dem Paar nahestehende Person verrät. Die werdende Mutter wird dort nicht nur rund um die Uhr medizinisch bestens versorgt sein, sondern kann auch zahlreiche Annehmlichkeiten in Anspruch nehmen. Dazu zählen Friseurbesuche sowie Maniküre und Pediküre direkt im Krankenzimmer. Zudem stehen eigene Räumlichkeiten für Meditation und Entspannung zur Verfügung – ein Rundum-Wohlfühlpaket für die werdende Mutter.

Kostspielige Entscheidung

Der Luxus hat allerdings seinen Preis: Rund 10.000 Euro soll die Entbindung in der Nobelklinik kosten. Für das junge Paar spielt Geld jedoch offenbar keine Rolle, wenn es um das Wohlbefinden von Mutter und Kind geht. Die Familie ist bereits für ihre extravaganten Ausgaben bekannt – so investierte Dragana Mirkovic bereits vor der Geburt erhebliche Summen in die luxuriöse Ausstattung des Babyzimmers.

Marko und Melani, die ein zurückgezogenes Leben führen, verbringen ihre Zeit hauptsächlich in ihrer privaten Ruheoase – dem Familienschloss Ebenfurth nahe Wien. Dort fand auch ihre Hochzeit statt, eine luxuriöse, privat gehaltene Zeremonie mit royaler Dekoration und exklusiven Details, die Dragana Mirkovic gemeinsam mit ihrer Tochter Manuela organisiert hatte.