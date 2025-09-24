Nur noch mit App: Ryanair verschärft Regeln für Passagiere

Schluss mit Papier am Gate: Ryanair zwingt alle Passagiere ab Mitte November zur digitalen Bordkarte. Die Airline verspricht schnelleres Boarding und Umweltvorteile.

Europas größte Fluggesellschaft Ryanair treibt ihre Digitalisierungsstrategie voran und verabschiedet sich endgültig von Papier-Bordkarten. Ab dem 3. November 2025 müssen alle Passagiere ihre Boardingpässe ausschließlich in digitaler Form über die Smartphone-App vorweisen. Das Datum wurde vom Unternehmen strategisch gewählt, um die Umstellung während des weniger frequentierten Winterflugplans zu vollziehen und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Marketing-Vorstand Dara Brady begründete die Terminwahl mit dem Ziel, einen „reibungslosen Übergang“ zu gewährleisten. Die Umstellung auf rein digitale Bordkarten soll den Fluggästen laut Ryanair Vorteile in puncto Geschwindigkeit, Funktionalität und Umweltverträglichkeit bieten.

App wird Pflicht

Für Flugreisende bedeutet dies konkret: Die Nutzung der „myRyanair“-App wird künftig obligatorisch, da ausgedruckte Bordkarten nicht mehr akzeptiert werden. Die Airline verweist darauf, dass bereits heute etwa 80 Prozent ihrer über 200 Millionen jährlichen Passagiere digitale Bordkarten nutzen. Mit dem vollständigen Verzicht auf Papier folge man dem Beispiel anderer Branchen – Konzertveranstalter und Sportevents hätten den Wechsel zu rein digitalen Tickets bereits erfolgreich vollzogen.

Ausnahmen bleiben bestehen

An bestimmten Flughäfen wie in Marokko oder bei Flügen von Tirana nach Großbritannien bleibt die Papierbordkarte aufgrund lokaler Vorschriften weiterhin erforderlich. Für Passagiere ohne Smartphone oder bei technischen Problemen sieht Ryanair jedoch keine generelle Ausnahmeregelung vor. Das Unternehmen empfiehlt betroffenen Reisenden, sich im Bedarfsfall von Freunden oder Familienmitgliedern unterstützen zu lassen.

Erweiterte Funktionen

Die Billigfluggesellschaft verspricht ihren Kunden durch die Digitalisierung ein effizienteres und umweltschonenderes Reiseerlebnis. Die App bietet zudem erweiterte Funktionen wie die mobile Bestellung von Bordverpflegung, Echtzeit-Updates bei Gate-Änderungen sowie automatische Benachrichtigungen bei Flugverspätungen oder anderen Unregelmäßigkeiten.