Beifahrer stirbt bei tödlichem Tunnel-Crash

Tödlicher Crash im Tunnel, ein Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver, ein Teenager im künstlichen Tiefschlaf – die Steiermark erlebt eine dramatische Unfallserie.

Die Unfallserie in der Steiermark setzt sich ungebremst fort. In der Nacht zum Samstag ereignete sich ein weiterer tödlicher Vorfall im Tunnel Wald auf der A9 Pyhrnautobahn. Ein 44-jähriger Autofahrer kollidierte gegen 3.30 Uhr in nördlicher Fahrtrichtung aus bislang ungeklärten Gründen mit der Betonleitwand einer Pannenbucht. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der gleichaltrige Beifahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Kalwang eingeliefert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn rund zwei Stunden lang gesperrt werden.

Weitere Unfälle

Dieser Unfall reiht sich in eine besorgniserregende Kette schwerer Verkehrsunfälle in der Steiermark ein. Erst am Freitagnachmittag verunglückte ein 56-jähriger Motorradfahrer in St. Johann im Saggautal im steirischen Bezirk Leibnitz tödlich. Bei einem riskanten Überholmanöver prallte er gegen den Wagen einer 37-jährigen Lenkerin und verstarb noch am Unfallort.

In derselben Nacht überschlug sich auf der Packer Bundesstraße das Fahrzeug eines 18-Jährigen. Der junge Fahrer erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass der Notarzt ihn in künstlichen Tiefschlaf versetzen musste. Auch sein 15-jähriger Mitfahrer trug schwere Verletzungen davon.

Mysteriöser Fall

Für zusätzliche Verunsicherung sorgt ein mysteriöser Fall in Trofaiach im steirischen Bezirk Leoben. Dort ermittelt die Polizei nach mehreren gemeldeten Kollisionen auf der B115 gegen einen 59-jährigen Grazer. Der Mann flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte jedoch später von den Beamten ausfindig gemacht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer, der angab, an einer Krankheit zu leiden, die Zusammenstöße absichtlich verursacht hatte.

Bei den Unfällen wurden zwei Kinder leicht verletzt.

