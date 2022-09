Berühmte Wahrsagerin mit schlechten Prognosen für 2022 

Baba Vanga oder Vangelija Gusterova, die blinde Hellseherin, hat erschreckende Prophezeiungen für das Jahr 2022.

Die Prophezeiungen von Nostradamus und Baba Vanga kollidierten 2018. Die berühmtesten Propheten sagten voraus, dass dieses Jahr ein Jahr der Naturkatastrophen auf der ganzen Welt werden würde. Interpreten der Prophezeiungen von Nostradamus und Baba Wanga erklärten, dass sie Erdbeben, Vulkane und Überschwemmungen vorhersagten.

2018 forderten Brände in Griechenland viele Menschenleben, und es gab auch Erdbeben. Etwa 600 Häuser wurden auf Hawaii aufgrund des Vulkans zerstört, und auf der ganzen Welt wurden zahlreiche Überschwemmungen und andere extreme Katastrophen registriert. Brände gingen auch dieses Jahr nicht an Griechenland vorbei, es gab katastrophale Überschwemmungen in der Türkei und Haiti wurde von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht.

Baba Vanga sagte angeblich für das Jahr 2022 eine weitere Pandemie voraus, die diesmal in Sibirien ausbrechen und durch ein gefrorenes Virus verursacht werden soll, das durch das Schmelzen von Schnee und Eis unter dem Einfluss des Klimawandels freigesetzt wird.

Sie sagte auch voraus, dass viele Städte von Wasserknappheit mit großen politischen Konsequenzen betroffen sein werden, da die Länder gezwungen sind, Alternativen zu finden.

Auch eine Hungersnot in Indien sagte sie voraus, wo die Temperaturen Berichten zufolge 50 Grad erreichen werden, was dazu führen wird, dass Heuschrecken die Ernte angreifen. Das Land wird auch von Erdbeben und Tsunamis heimgesucht werden, so die Vorhersagen der Mystikerin, die von „intensiven Überschwemmungen“ in Australien und Teilen Asiens sprach, schreiben die Medien.

Das hat Baba Vanga noch in diesem Jahrhundert vorhergesagt:

2023 – Erdumlaufbahn ändert sich leicht;

2025 – Europa ist dünn besiedelt;

2028 – Entdeckung einer neuen Energiequelle. Abflug eines bemannten Raumschiffs zur Venus;

2033 – Das Eis an den Polen der Erde schmilzt. Der Pegel des Weltozeans steigt;

2043 – Die Weltwirtschaft boomt. Europa wird von Muslimen regiert;

2046 – Alle Organe des menschlichen Körpers werden „kultiviert“, und der Ersatz der Kranken wird zur besten Behandlungsmethode;

2066 – Während des Angriffs auf das muslimische Rom setzen die USA zum ersten Mal eine neue Klimawaffe ein – plötzliche Abkühlung;

2076 – Die Erde wird von einer neuen klassenlosen Gesellschaft regiert – dem Kommunismus;

2084 – Die Natur erholt sich langsam;

2088 – Eine neue Krankheit taucht auf – Altern in Sekunden;

2097 – Das schnelle Altern ist besiegt;

2100 – Die künstliche Sonne beginnt, die dunkle Seite der Erde zu beleuchten.