Beste Männerparfums: Die Top 7 Herrendüfte 2022

Parfüm ist der letzte Schliff für jeden Look. Der Duft, den ein Mann trägt, sagt viel über seine Persönlichkeit und seinen Stil aus. Wie bei der Kleidung gibt es auch in der Parfümerie eigene Trends. Die besten Herrendüfte werden in diesem Artikel vorgestellt.

Chanel Allure Homme

Das ist ein maskulines Parfum für einen selbstbewussten, selbstsicheren Mann. Dieser Duft wurde 1998 auf den Markt gebracht und erlangte schnell Popularität und weltweiten Erfolg. Dies ist eine der Variationen der Serie Allure Homme.

Er zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und ätherische Frische aus, die sich harmonisch mit der Wärme der holzigen Noten und den würzigen, süssen Noten verbindet.

Das Parfüm ist vielseitig, harmonisch in seinem Charme und Reichtum. Die Duftkomposition besteht aus Noten von Amber, Vanille, Zitrone, Bergamotte, Freesie, Jasmin, Zedernholz, Geranie und Sandelholz. Sie ist zu jeder Tageszeit eine perfekte Ergänzung für Ihr Outfit.

DIOR Sauvage Eau De Parfum

Sauvage Eau De Parfum ist ein hochwertiges orientalisches Parfüm für Männer. Der Duft wurde 2018 von Parfümeur Francois Demachy für das französische Modehaus Christian Dior kreiert. Es handelt sich um eine aktualisierte Version des ursprünglichen Parfums Sauvage Eau aus dem Jahr 2015, das den wahren französischen Luxus widerspiegelt und einen faszinierenden maskulinen Charme besitzt.

Der Duft eröffnet mit hellen, frischen, spritzigen Zitrusnoten von Bergamotte. In der Herznote ist die Komposition mit warmen orientalischen Akkorden von würzigem Pfeffer, Muskatnuss und Sternanis gefüllt. Die würzigen Noten werden durch den Duft von frischem Lavendel ergänzt. Der anhaltende, zarte und verführerische Geruch von Christian Dior Sauvage Eau De Parfum besticht durch einen Moschus-Amber-Akzent und einen süssen, verlockenden Akkord von orientalischer Vanille.

Hugo Boss Hugo Just Different

Dieser Duft ist eine aktualisierte Version des Hugo-Herrendufts von 1995. Der moderne Just Different-Duft ist erfüllt von eisiger, frischer Energie, und hinter der äusseren Leichtigkeit verbirgt sich eine unglaubliche Tiefe von Emotionen und Gefühlen. Der Duft gehört zur Gruppe der Fruchtdüfte. Das ist das beste Männer Parfüm für alle, die ständig nach neuen Höhen streben.

Er kombiniert eisige Noten von Minze und grünen Apfel und öffnet sich auf der Haut mit sanften Akzenten von Basilikum und Freesie. Diese unnachahmliche Mischung wird ihrem Besitzer leicht helfen, die Monotonie des grauen Alltags zu überwinden und seine Individualität zu begreifen.

Byredo Gypsy Water

Gypsy Water ist eine Ode an die Schönheit und Identität der Zigeunerkultur, ihre einzigartigen Bräuche, Traditionen und Rituale. Der Duft lässt Sie von einem pulsierenden und freien Leben im Schoß der Natur träumen. Ein Hauch von Kiefernnadeln und Sandelholz vermischt sich mit reichhaltigem Amber und frischen Zitrusfrüchten. Es fängt die Atmosphäre einer heissen Zigeunernacht in den Wäldern ein.

Das Parfüm ist vielseitig in Bezug auf die Wahl des Geschlechts. Es ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. Sein Charakter wird den Liebhabern eklektischer und natürlicher Düfte sehr gefallen.

L’Homme Idéal Extrême Guerlain

Dieser Duft wurde im Mai dieses Jahres vorgestellt, aber es ist ein bestes Männerparfum für den Herbst. Er hat eine subtile Note von nassen Blättern und rauchigen Trockenfrüchten, warmem Zimt und Pfeifentabak.

Der Duft hält sich lange auf der Haut. Die Kopfnote besteht aus Mandel, Tabak und Leder, Pflaumen und Zimt. In der Basisnote dominieren Zedernholz, Tonkabohne und etwas Patschuli.

Louis Vuitton Meteore

Das Parfüm wurde 2020 lanciert und erfreute sich schnell grosser Beliebtheit bei Liebhabern frischer Düfte. Jacques Cavallier, der Schöpfer des Duftes, bezeichnete seine Kreation als ein Experiment, das jeder moderne Parfümkenner in Angriff nehmen sollte. Er verglich die Komposition mit einem erfrischenden Schluck eines eiskalten Cocktails oder einem grünen Tee am Morgen.

Die Aromapyramide vereint harmonisch die belebenden Zitrusakkorde der sizilianischen Orange und die herben Noten der Bergamotte. Der kräftige, würzige Geschmack von Kardamom vermischt sich perfekt mit den Muskatnuss-Akzenten. Der honigartige Schimmer von tunesischem Neroli bildet den blumigen Abschluss der Pyramide. Ein reichhaltiger, rauchiger Hauch von Vetiver ist für den exquisiten Duft verantwortlich.

Eau De Cedre Giorgio Armani

Eau De Cedre ist der vierte Duft aus der Reihe Eaux Pour Homme von Giorgio Armani. Es wurde 2015 veröffentlicht. Eine herbe, belebende Komposition, die die Frische von Zitrusfrüchten, die würzige Wärme von Gewürzen und die Noblesse von Holz vereint.

Die Pyramide beginnt mit der Frische der italienischen Bergamotte. Sie wird durch Zitrusnoten ergänzt. Die warme Kombination aus Kreuzkümmel und Kardamom tritt allmählich hervor und wird durch die belebenden Noten des Salbeis verstärkt.

In der Basisnote verschmilzt das leichte Aroma von Zedernspänen unerwartet mit den reichen Akkorden von schwarzem Tee. Der Schlussakkord der Pyramide ist aus Wildleder, Holz und Leder gefertigt.

Ein gutes Männerparfüm ist ein Muss für jeden Mann.