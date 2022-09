Die angesagtesten Lippenstiftfarben des Jahres 2022

Trotz des allgemeinen Trends zur Natürlichkeit beim Make-up liegt die Betonung der Lippen nach wie vor im Trend. Das liegt an der Weiblichkeit und Verführungskraft, die der Lippenstift dem Look verleiht. Ihr Hauttyp, Teint und persönlichen Bedürfnisse spielen bei der Wahl der Lippenstiftformel eine wichtige Rolle. Viele Lippenstiftmarken bieten sogar zusätzliche Effekte oder Eigenschaften wie UV-Schutz, Volumen und Feuchtigkeit an.

2022 ist das Jahr des schönen, lippenbetonten Make-ups und das darf man auf keinen Fall verpassen. Braune Bleistifte sind wieder in Mode, und Lila regiert den Modeball in all seinen besten Erscheinungsformen. Finden Sie die perfekte Schminke, das zu den Make-up-Trends passt, unter dem Link – https://makeupstore.de/categorys/23444/. Sie können die besten von ihnen noch heute bestellen.

Lippenstift Trend 2022: welche Schminke man wählen sollte

Bevor wir uns auf die Suche nach den aktuellen Farbtönen begeben, sollten zwei wichtige Trends beim trendigen Lippen-Make-up erwähnt werden, die die Wahl der Lippenstiftfarbe direkt beeinflussen. Der erste Trend ist die Natürlichkeit, deren extreme Ausprägung das „ungeschminkte“ Aussehen ist. Diese Gruppe umfasst Glosse und nudefarbene Lippenstifte in diesen Trendtönen:

Beige und Braun mit mattem Finish;

Gedämpfte Rosatöne;

Rosa durchscheinend mit einem natürlichen Lippeneffekt;

Matt in der Farbe der Haut.

Der nächste Trend ist Akzent-Make-up mit Schwerpunkt auf den Lippen. Für einen Look dieser Art sind tiefe, gesättigte und lebendige Farben nützlich:

Wein und Beeren;

Bordeaux und Dunkelbraun;

Flieder;

Heidelbeere und Pflaume;

Scharlachrot.

Die angesagteste Lippenstift Farbe für ein Akzent-Make-up ist nach wie vor Rot mit einem kühlen oder warmen Unterton, je nach Art des Looks. Das Finish kann alles sein: glänzend, satiniert, schimmernd oder matt, je nach dem Zweck des Make-ups. Für die kalte Jahreszeit eignen sich am besten Lippenstifte mit samtig-mattem und satiniertem Finish, während für den Frühling und Sommer feuchte oder natürliche, durchscheinende Lippenstifte am besten geeignet sind.

Top-Lippenstifte in aktuellen Farbtönen

Einige der besten Lippenstifte sind immer in verschiedenen Konsistenzen erhältlich, von klassischen Stiften bis hin zu flüssigen und cremigen Lippenstiften. Bei diesen Lippenstiften können Sie sich für einen feuchten oder schimmernden Look oder einen trockeneren Lippenstift entscheiden, je nachdem, wie Sie aussehen möchten.

In jedem Fall sollte das ideale Format für eine beliebte Marke unter allen möglichen Optionen gefunden werden:

Color Sensational, Maybelline New York. Die schönsten Lila-Nuancen finden sich in der Lippenstift-Kollektion Color Sensational Smoked Roses von Maybelline. Sie sind alle gut, aber am schicksten ist die kühle, staubige Farbe Naked Rose. Das klassische, satinierte Finish ist perfekt für winterliche Looks, und die cremige Textur schützt die Lippen vor Rissen.

Rouge Pur Couture The Slim Sheer Matte, YSL. Der neue Lippenstift von YSL mit mattem Finish sorgt für ein stilvolles Alltags-Make-up und passt perfekt zum Abendlook. Das neue Produkt hat eine leichte, balsamähnliche Textur. Der Lippenstift fühlt sich nicht auf den Lippen an und deckt bereits nach einmaligem Auftragen dauerhaft gleichmäßig. Moderne Trends neigen dazu, die Aufmerksamkeit auf den Bare Burgundy Farbton zu lenken, der perfekt für ein dramatisches Winter-Make-up ist.

Lip Maestro, Giorgio Armani. Giorgio Armani Velvet Lip Gel ist ein flüssiger Lippenstift mit Geltextur. Das Gel ist weich und leicht aufzutragen und sorgt für eine samtweiche Abdeckung der Lippen, ohne das Gefühl zu haben, dass es spannt. Das Produkt hinterlässt ein nicht klebriges Gefühl und bewahrt die Farbintensität bis zu 8 Stunden lang. Die intensiv pigmentierten Farbtöne wirken voluminös und gesättigt. Coffee Mistero ist der ideale Basisfarbton für das tägliche Make-up.

Damit sich der Lippenstift perfekt in das Bild einer Frau einfügt und ihre Schönheit unterstreicht, muss er mit ihrem Hautton, ihrer Augenfarbe und ihrer Haarfarbe harmonieren. Visagisten raten, nur darauf zu achten, welche Lippenfarbe gerade in Mode ist und ob sie zu Ihnen passt oder nicht.

Der beste Lippenstift gehört zu den Make-up-Accessoires, die wirklich etwas verändern können. Ein schnelles Auftragen des richtigen Farbtons ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um poliert, schick und gut auszusehen. Den richtigen Lippenstift zu finden, kann jedoch eine schwierige Aufgabe sein. Auf der Website des MAKEUP Shops können Sie mithilfe spezieller Filter die beliebtesten Farbtöne und Marken entdecken.