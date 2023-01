Betrügerin gab falsches Eheversprechen im Tausch gegen Handys

Ein bizarrer Betrugsfall ereignete sich in Kroatien. Eine Frau hatte einem Mann versprochen, ihn zu heiraten, wenn er ihr zwei Handys kaufte.

Der Mann kaufte die Handys, aber die Frau hatte es sich in der Zwischenzeit anders überlegt. Nun droht der Frau eine bedingungslose Freiheitsstrafe von einem Jahr, schreibt Danica.hr.

Der ganze Fall ereignete sich letztes Jahr. Laut der kürzlich gegen die 37-Jährige eingebrachte Anklage habe sie „den 55-Jährigen in die Irre geführt indem sie behauptete, dass sie mit ihm eine Ehe schließen und zusammenleben würde, wenn er ihr die Handys kaufe“.

Der Mann glaubte der Frau und „schloss zwei Handyverträge mit einer Laufzeit von je 24 Monaten mit dem Mobilfunkanbieter A1 in der Fußgängerzone und am Städtischen Markt, wodurch er die beiden Geräte der Marke Samsung Galaxy A52S und GSM Poco X3 Pro erwarb und sodann an die Frau übergab.“

„Daraufhin hat die Frau keine Ehe mit dem Mann geschlossen und ist auch nicht mit ihm zusammengezogen, während sie die Mobiltelefone behielt, wodurch sie sich einen finanziellen Vorteil auf Kosten des Mannes sicherte“, heißt es in der Anklageschrift.

Dadurch habe sie sich des Betrugs strafbar gemacht, so die Staatsanwaltschaft, die für die bereits vorbestrafte Frau eine unbedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten fordert. Sie habe den Mann durch falsche Darstellung und Tatsachenvertuschung bewusst in die Irre geführt, um sich einen illegalen finanziellen Vorteil zu verschaffen, wird die Staatsanwaltschaft von Danica.hr zitiert.

Laut Anklageschrift hat die Frau dem Mann die Tatsache vorenthalten, dass sie bereits verheiratet und Mutter von vier Kindern ist. Außerdem habe sie sich die ganze Zeit unter einem falschen Namen ausgegeben.