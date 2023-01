Beunruhigendes Verbrechen: Mädchen (12) hat ihren Bruder (9) erstochen

Ein 12-jähriges Mädchen befindet sich in Haft in Tulsa, Oklahoma, nachdem es ihren 9-jährigen Bruder tödlich erstochen hat.

Die Polizei gab in einer Erklärung an, dass das verdächtige Mädchen in einem Jugendgefängnis inhaftiert ist, berichtet CNN, wie das serbische Portal Nova berichtete.

„Einer der Eltern schlief, als ihn die 12-jährige Tochter weckte und sagte, sie habe ihren 9-jährigen Bruder erstochen“, hieß es im Bericht. Der Junge wurde „ins Krankenhaus gebracht und in die chirurgische Abteilung verlegt“, erlag aber bald seinen Verletzungen.

Die 12-jährige Verdächtige wurde festgenommen und im Familienzentrum für Jugendliche untergebracht. Der polizeiliche Krisenstab für Kinder untersucht den Mord, und die Behörden haben noch keine genaueren Informationen über das mutmaßliche Mädchen und das Opfer veröffentlicht, berichtet CNN.