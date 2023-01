Erstes Shopping Center schließt wegen Teuerung alle Filialen früher!

Die Teuerung ist in Österreich deutlich spürbar. Wegen der hohen Energiekosten muss jetzt sogar ein Shopping-Center früher zusperren.

Einige Shoppingzentren setzen wegen der Teuerung auf kürzere Öffnungszeiten. Vor allem die steigenden Energiekosten machen den Geschäften zu schaffen. Nun wurde in der Steiermark eine rigorose Sparmaßnahme eingeführt. Das Leobener LCS und „Arena“ am Waldfeld haben ihre Öffnungszeiten verkürzt.

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, könnt das auch in Klagenfurt passieren.

Kürzere Öffnungszeiten

Die Mieter entscheiden über die Öffnungszeiten. Schon jetzt hat man die Werbe-und Außenbeleuchtung reduziert, um Energie zu sparen. Auf Facebook postete Arena am Waldfeld in Fohnsdorf (Steiermark), dass sie unter der Woche um 18 Uhr schließen. Am Samstag wird statt 18 Uhr nur bis 17 Uhr gearbeitet.

„Super, finde ich wirklich richtig toll. Die Geschäfte haben sowieso viel zu lange offen“, lobt eine Facebook-Userin.