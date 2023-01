Österreich gilt als Spionage-Paradies

Österreich ist neuesten Daten zufolge seit Jahrzehnten ein beliebtes Betätigungsfeld ausländischer Geheimdienste. Einer der Gründe dafür ist laut dem kürzlich veröffentlichten Bericht des Verfassungsschutzes für das Jahr 2021 die Rechtslage, die „aufgrund der relativ geringen Strafandrohung den Betrieb auf österreichischem Staatsgebiet attraktiv macht“, berichtet Kroativ.

Die wichtigsten Akteure der Spionage sind Russland, China, Iran und die Türkei.

„Ausland nutzt den neutralen Boden Österreichs weiterhin als bevorzugtes Operationsgebiet für nachrichtendienstliche Aktivitäten“, schreiben die Verfassungsschützer. Neben der Rechtslage, einer guten geopolitischen Lage, der wirtschaftlichen Stärke des Landes und der Präsenz einiger internationaler Organisationen wird die Schwäche des heimischen Spionageabwehrdienstes als begünstigender Faktor angeführt. Die österreichischen Nachrichtendienste könnten sich „im Vergleich zu anderen europäischen Nachrichtendiensten nur auf minimalinvasive Befugnisse stützen, mit denen die Aktivitäten ausländischer Nachrichtendienste auf Bundesgebiet nur schwer oder kaum nachzuweisen sind“, heißt es bei der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), die für den Bericht verantwortlich ist.

Ausspioniert wird den Untersuchungen nach vor allem unter dem Deckmantel sogenannter „legaler Aufenthalte“ in Botschaften, Clubs, Kulturzentren, Nachrichtenagenturen, Fluggesellschaften oder anderen Firmenstandorten. Geheimdienstmitarbeiter, die in Botschaften arbeiten, sind durch ihren Diplomatenstatus vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt. „Ihr Zuständigkeitsbereich erstreckt sich nicht nur auf Österreich, sondern auch auf andere EU-Staaten. Ziel sei es auch, die eigene Diaspora mit Mitteln zu kontrollieren, „die oft mit der Rechtsordnung des Landes nicht vereinbar sind“. In diesem Zusammenhang hat auch die Rekrutierung von „Spionen“ in den letzten Jahren zugenommen“, so DSN.

Laut dem Bericht, der sich auf die Zeit vor Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine bezieht, operieren russische Geheimdienste in Österreich „mit ebenso hoher Intensität“. Russland soll auch österreichische Geheimdienst- und Sicherheitsbehörden ausspioniert haben, etwa bei der Rekrutierung von Mitarbeitern. Den anderen drei Ländern wurden keine konkreten Aktivitäten vorgeworfen. China sammelt in Österreich „Informationen über die militärischen Fähigkeiten ausländischer Streitkräfte sowie wissenschaftliche und technologische Informationen mit militärischem Bezug“. Die Türkei hat es auf Regimekritiker, die Gülen-Bewegung und die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) abgesehen.

Wie Kroativ berichtet, sieht der Bericht die größten Bedrohungen für die Zukunft im Versuch, Whistleblower zu rekrutieren, insbesondere in den Bereichen Hochtechnologie, Diplomatie, Regierungsbeamte und die akademische Gemeinschaft, sowie in Desinformationskampagnen in Form von gefälschten Nachrichten im Internet, Trolling (Verfassen von provokanten Nachrichten, ohne direkte Beleidigungen auszusprechen) und Doxing (Offenlegung von identifizierenden Informationen über eine Person im Internet). Ein solcher Einfluss „dient dem Zweck, den Staat zu destabilisieren, Unruhe und Unsicherheit zu schaffen und die Gesellschaft zu polarisieren, indem er die öffentliche Meinung beeinflusst, um die Stimmung des Landes in eine für sie vorteilhafte Richtung zu lenken.“, heißt es im Bericht.