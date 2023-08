Bitcoin im freien Fall! Geldpolitik und Zinsen schüren Ängste

Ein neuer Tiefpunkt für Bitcoin: Die älteste und wertvollste Kryptowährung hat am Donnerstag ihren niedrigsten Stand seit Mitte Juni erreicht und ist auf 28.334 US-Dollar (25.956 Euro) abgestürzt. Hinter dem Absturz stehen Sorgen um geldpolitische Entwicklungen und die Aussicht auf global steigende Kapitalmarktzinsen.

Die Digitalwährung Bitcoin durchlebt turbulente Zeiten. Nach einem Jahreshoch von 31.386 Dollar im Juli ist der Kurs nun auf 28.334 Dollar gefallen. Experten sehen die Ursache in den geldpolitischen Unruhen. „Am Markt dominiert derzeit die Sorge, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft doch länger anhalten könnte als zuletzt gedacht“, erklärt Kryptoexperte Timo Emden.

Einfluss steigender Zinsen auf Bitcoin

Die Attraktivität von zinslosen Anlagen wie Bitcoin könnte durch die Aussicht auf global steigende Kapitalmarktzinsen geschmälert werden. „Die steigenden Zinsen könnten den Reiz von Bitcoin mindern“, warnt Emden.

US-Notenbank und ihre Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbank am Mittwochabend hat die Verunsicherung am Markt weiter verstärkt. Die Fed hält die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen, was den Druck auf Bitcoin und andere Kryptowährungen erhöht.

Anlegererwartungen und Realitäten

Viele Anleger hatten gehofft, dass die Fed eine vorsichtigere Geldpolitik einschlagen könnte. Doch diese Hoffnung könnte sich als Illusion erweisen. „Die Gedankenspiele der Anleger könnten sich am Ende des Tages möglicherweise lediglich als ein Wunschdenken entpuppen“, so Emden.

Turbulente Zeiten für Börsianer

Börsianer müssen sich auf turbulente Zeiten einstellen. „Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks müssen sich angesichts dominierender Zinssorgen weiterhin warm anziehen“, warnt der Kryptoexperte.

Vergleich der aktuellen Kursentwicklung von Bitcoin

Trotz der jüngsten Verluste bleiben die Kursausschläge bei Bitcoin in vergleichsweise engen Grenzen. Zu Jahresbeginn hatte die Kryptowährung noch deutlich zugelegt und lag bei rund 16.500 Dollar. Doch die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die Zukunft von Bitcoin und anderen Kryptowährungen von vielen Faktoren abhängt, darunter die Geldpolitik der großen Notenbanken und die Entwicklung der globalen Zinsen.