Blanker Horror: Frau wird auf Dixi-Klo vergewaltigt

Der Kölner Karneval wird von Verbrechen überschattet: Drei Vergewaltigungen wurden gemeldet, darunter ein Übergriff in einer mobilen Toilette.

Während der Karnevalsfeierlichkeiten zur Weiberfastnacht in Köln sind der Polizei zufolge bereits drei Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht worden. Einer dieser Vorfälle ereignete sich am frühen Freitagmorgen, als eine junge Frau in einer mobilen Toilette Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde.

Bereits am Donnerstagnachmittag wurde eine Frau auf den Uni-Wiesen, einer Grünfläche nahe der Universität Köln, in einem Bauklo von einem Unbekannten vergewaltigt. Am gleichen Abend soll ein Mann im Zülpicher Viertel, dem Studentenviertel Kölns, eine 18-Jährige in einem Gasthaus missbraucht haben.

Lesen Sie auch: Baby kommt mit einem Ohr auf der Wange zur WeltVinnie wurde mit dem seltenen Goldenhar-Syndrom geboren. Die Familie kämpft mit Herausforderungen und hofft auf Unterstützung durch Spenden.

Baby kommt mit einem Ohr auf der Wange zur WeltVinnie wurde mit dem seltenen Goldenhar-Syndrom geboren. Die Familie kämpft mit Herausforderungen und hofft auf Unterstützung durch Spenden. Österreicher, Serbe & Türke missbrauchen zwei JugendlicheAm Salzburger Landesgericht beginnt ein brisanter Prozess gegen junge Männer, denen Missbrauch und das Filmen der Taten vorgeworfen werden.

Österreicher, Serbe & Türke missbrauchen zwei JugendlicheAm Salzburger Landesgericht beginnt ein brisanter Prozess gegen junge Männer, denen Missbrauch und das Filmen der Taten vorgeworfen werden. Maxamillion schlägt zu! Roter Teppich wird zur Opernball-BoxarenaEin Streit zwischen Maxamillion und einem Mann auf dem roten Teppich eskalierte unerwartet. Was steckt hinter dieser kontroversen Szene?

Weitere Vorfälle

Zusätzlich wurde einem 76-jährigen Mann ein Platzverweis erteilt, da er beschuldigt wird, heimlich Fotos von Frauen gemacht zu haben. In Düsseldorf registrierte die Polizei zwei Vorfälle sexueller Belästigung.