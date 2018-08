Bloggerin dokumentiert ihren Krebskampf auf Instagram – bis zum Schluss

Eine 24-jährige Bloggerin aus São Paulo (Brasilien) hatte im August letzten Jahres die Diagnose Magenkrebs erhalten. Obwohl die Prognosen der Ärzte nicht unbedingt hoffnungsvoll waren, blieb Nara Almeida immer zuversichtlich und schenkte anderen Patienten Hoffnung. Leider verlor sie im Mai letztendlich doch den Kampf gegen die Krankheit.

Über die Social Media Plattform Instagram teilte sie mit ihren Anhängern ihren Weg seit der Diagnose. Wirft man einen Blick auf ihre Fotos, merkt man, dass es ihr wichtig war, das alltägliche Leben mit ihrer Krankheit so realitätsnah wie möglich zu dokumentieren. Bilder aus dem Krankenhaus mit Infusionsständer oder Selfies mit Schläuchen in der Nase standen für die junge Brasilianerin an der Tagesordnung. Vor allem auf ihren letzten Fotos sieht man sie oft in ihrem Krankenbett und an unzählige Geräte angeschlossen.

Sie war bis zum letzten Tag überzeugt davon, dass alles gut wird und sie andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, unterstützen könnte. Obwohl sie den Kampf gegen den Krebs verloren hat, konnte sie durch ihre unfassbare Positivität und Offenheit vielen Mut machen und wird auch in Zukunft eine Inspiration bleiben.