Blutige Messerattacke am Bahnhof: Streit um Handy eskaliert brutal

Ein Streit um ein Mobiltelefon eskalierte in Feldkirch und führte zu einem Messerangriff. Die Polizei fahndete intensiv und nahm den flüchtigen Verdächtigen fest.

Am späten Nachmittag kam es in Feldkirch, Vorarlberg, zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei türkischen Staatsbürgern. Gegen 17:00 Uhr eskalierte der Konflikt, als ein 21-jähriger Mann, der in Deutschland lebt, seinem 46 Jahre alten Kontrahenten einen Messerstich in den Bauch zufügte. Der 46-Jährige wurde daraufhin in das Krankenhaus Feldkirch eingeliefert, wo die Ärzte feststellten, dass die Verletzungen zwar schwerwiegend, jedoch nicht lebensbedrohlich waren. Eine Notoperation war dennoch erforderlich.

Mobiltelefon-Streit

Offenbar hatten sich die Männer am Bahnhof verabredet, um die Übergabe eines Mobiltelefons durchzuführen. Laut Polizei kam es dabei vermutlich zu Uneinigkeiten über den Verbleib des Handys, was den 21-Jährigen so sehr provozierte, dass er ein Messer zückte und zustach.

Flucht und Festnahme

Nach der Tat flüchtete der junge Mann in Richtung der Innenstadt von Feldkirch. Im Rahmen einer großangelegten Fahndung, an der neun Polizeistreifen beteiligt waren, konnte der 21-Jährige kurz nach seiner Flucht festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. Der Verdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und wird von den Beamten vernommen.