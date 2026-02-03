BMW-Raser ohne Führerschein: Polizei beendet wilde Fahrt

Ein 29-jähriger Österreicher lieferte sich am Montagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei. Beamte der Landesverkehrsabteilung wurden gegen 17.30 Uhr auf der A23 auf einen BMW aufmerksam, dessen Fahrweise Anlass zur Kontrolle gab. Trotz eindeutiger Anhaltesignale ignorierte der Lenker die polizeilichen Anweisungen und beschleunigte in Richtung Wien-Simmering.

Der Fahrer setzte seine Flucht fort und beging dabei mehrere Verkehrsdelikte, wodurch er andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brachte. Die Einsatzkräfte konnten den Wagen schließlich in Wien-Simmering stoppen. Doch selbst nach dem Anhalten des Fahrzeugs versuchte der Mann, sich durch Flucht zu Fuß der Festnahme zu entziehen. Die Beamten konnten ihn jedoch rasch stellen.

Drogen am Steuer

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 29-Jährigen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Zuge der Durchsuchung fanden die Polizisten mutmaßliches Cannabiskraut.

Der Mann räumte ein, während der Fahrt Cannabis konsumiert zu haben, lehnte jedoch die amtsärztliche Untersuchung ab. Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten – sowohl nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen als auch nach dem Suchtmittelgesetz.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

