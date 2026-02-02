103 km/h zu schnell: Teenager bei illegalem Straßenrennen erwischt

Mit 183 statt erlaubten 80 km/h raste ein 19-Jähriger bei einem illegalen Rennen über Wiener Autobahnen. Die Polizei stoppte den Raser in Korneuburg.

In der Nacht auf Samstag stellte die Wiener Polizei einen Teilnehmer eines illegalen Straßenrennens auf der A23 (Südosttangente). Der 19-jährige Österreicher wurde von Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien identifiziert, als er gemeinsam mit einem weiteren Fahrzeuglenker am 1. Februar gegen 00:15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung der beiden Fahrzeuge auf, die sich über die A22 (Donauuferautobahn) in Richtung Stockerau bewegten. Im Bereich einer Section Control dokumentierten die Messgeräte eine Geschwindigkeit von 183 km/h – bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von lediglich 80 km/h. Die Überschreitung betrug somit mehr als 100 km/h.

Polizeiliche Maßnahmen

In Korneuburg (Niederösterreich) gelang es den Polizisten schließlich, einen der beteiligten Fahrer anzuhalten. Dem jungen österreichischen Staatsbürger wurde umgehend der Führerschein vorläufig entzogen. Da er nicht als Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs eingetragen war, kam es zu keiner Beschlagnahme des Wagens.

Der zweite am Rennen beteiligte Fahrer konnte nicht gestoppt werden, wurde jedoch zur Anzeige gebracht.