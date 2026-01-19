Vollgas mit 106 km/h: Raser legt sich mit Zivilpolizei an

Ein junger Mann versuchte am Sonntagabend im Grazer Stadtgebiet, ein illegales Straßenrennen zu provozieren. Der 22-Jährige fiel gegen 19.40 Uhr auf der B 67 in Richtung Hauptbahnhof in Graz-Gries auf, als er mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug durch wiederholte Gasstöße und aufheulenden Motor Aufmerksamkeit erregte. Was der Fahrer nicht ahnte: Seine Provokation richtete sich ausgerechnet gegen ein ziviles Polizeifahrzeug.

Rasante Verfolgung

Der Mann beschleunigte anschließend erheblich. Die Beamten im Zivilfahrzeug nahmen die Verfolgung auf und dokumentierten innerhalb des Ortsgebiets Geschwindigkeiten von bis zu 106 km/h. Kurz darauf stoppten sie das Fahrzeug am Europaplatz in Graz. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige russische Staatsangehörige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Mit ihm im Wagen saßen zwei weitere Männer – ein Staatsbürger der Russischen Föderation sowie ein Mann aus Somalia.

Weitere Vergehen

Während der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte intensiven Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren. Der Fahrer händigte daraufhin freiwillig eine kleine Menge Cannabiskraut aus. Eine angeordnete ärztliche Untersuchung auf Suchtmittelbeeinträchtigung lehnte er jedoch ab. Weitere Nachforschungen ergaben, dass gegen den 22-Jährigen offene Verwaltungsstrafen im vierstelligen Eurobereich vorlagen, die er noch auf der Polizeidienststelle beglich.

Gegen den jungen Mann werden nun mehrere Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht, darunter der Verdacht auf Beteiligung an einem illegalen Straßenrennen, das Fahren ohne Lenkberechtigung sowie Verstöße gegen das Suchtmittel- und Führerscheingesetz.

Die Polizei kündigte an, dass weitere behördliche Maßnahmen zu erwarten sind.