Markt-Prognose: XRP steigt, während Bitcoin in den Keller rauscht

Während Bitcoin vor einem möglichen Absturz steht, könnte XRP gegen den Trend wachsen. Ein Finanzexperte sieht Anzeichen für eine ungewöhnliche Marktentwicklung.

Im Kryptomarkt könnte sich ein ungewöhnlicher Trend abzeichnen: Während Bitcoin möglicherweise unter die 70.000-Dollar-Marke fällt, steht XRP vor einer positiven Entwicklung. Diese Einschätzung vertritt Steven McClurg, CEO von Canary Capital, der eine Entkopplung bestimmter Kryptowährungen vom Bitcoin-Kurs erwartet.

„Die meisten Kryptowährungen werden Bitcoin folgen, aber ich glaube, dass es zu einer Divergenz kommen wird“, prognostiziert McClurg. Bemerkenswert ist diese Aussage vor allem angesichts der aktuellen Marktsituation: XRP verzeichnete im Jahresverlauf einen Wertverlust von 37 Prozent auf derzeit 2,06 US-Dollar, während Bitcoin nur 8 Prozent einbüßte. Dennoch bleibt McClurg für XRP optimistisch – wenn auch mit Einschränkungen.

Er rechnet nicht mit einer Verdrei- oder Vervierfachung des Kurses, sondern erwartet „ein niedriges zweistelliges Preiswachstum“ für 2026.

Bitcoin unter Druck

Für die Krypto-Leitwährung Bitcoin zeichnet der Finanzexperte hingegen ein deutlich pessimistischeres Bild. In einem Gespräch mit Moderator Paul Barron erklärte McClurg: „Ich bin pessimistisch in Bezug auf Bitcoin […], und ich erwarte einen weiteren Kursrückgang um 20 bis 30 Prozent.“ Ausgehend vom aktuellen Bitcoin-Kurs von etwa 95.000 US-Dollar würde dies einen Fall unter die psychologisch wichtige 70.000-Dollar-Marke bedeuten.

Als entscheidenden Faktor für die Marktentwicklung 2026 identifiziert McClurg das Thema „Building“ – insbesondere die Tokenisierung realer Vermögenswerte einschließlich des Stablecoin-Sektors. Krypto-Protokolle, die an diesem Trend beteiligt sind, könnten überdurchschnittlich profitieren.

Erfolgreicher XRP-ETF

„Das inkludiert auch den XRP-Ledger“, betont der Canary-CEO und nennt Hedera als weiteren potenziellen Gewinner dieser Entwicklung. McClurg ist überzeugt: „Ich glaube, dass sich diese beiden Vermögenswerte in diesem Zyklus vom Bitcoin abkoppeln werden.“

Sein Unternehmen Canary Capital konnte bereits Erfolge im XRP-Segment verzeichnen – mit dem ersten XRP Spot ETF in den USA gelang ihnen das erfolgreichste ETF-Debüt des Handelsjahres 2025. Der Indexfonds verwaltet mittlerweile Ripple Coins im Wert von 374 Millionen US-Dollar und übertrifft damit Konkurrenzprodukte von Bitwise, Grayscale und Franklin Templeton.

„Es gibt so viele Fortschritte beim XRP-Ledger“, hatte McClurg erst kürzlich erklärt.

Seiner Ansicht nach werden die neuen Spot ETFs zwar nicht die Bitcoin-Dominanz dauerhaft brechen können, erfüllen jedoch eine eigenständige Investmentthese.