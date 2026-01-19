KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Faktencheck

Panik-Kette auf WhatsApp: Diese Nachricht führt Nutzer in die Falle

Panik-Kette auf WhatsApp: Diese Nachricht führt Nutzer in die Falle
(istockphoto: WhatsApp)
1 Min. Lesezeit |

Die Angst vor digitalen Bedrohungen wird gezielt ausgenutzt: Falschmeldungen über gefährliche Videos und exklusive App-Versionen verunsichern WhatsApp-Nutzer.

Eine seit Jahren kursierende Kettennachricht warnt angeblich vor einem gefährlichen „Martinelli“-Video und einem Hackerangriff durch eine Version namens „WhatsApp Gold“. Die Faktencheck-Plattform Mimikama hat diese Behauptungen jedoch als vollständig erfunden entlarvt. Weder ein Radiosender noch WhatsApp selbst haben jemals vor solchen Gefahren gewarnt. Derartige Kettenbriefe verfolgen typischerweise nur ein Ziel: Panik zu verbreiten, ohne dabei auf verifizierbare Fakten zurückzugreifen.

⇢ Finanz-Phishing: Ministerium mahnt zur Vorsicht

Aktuelle Betrugsmasche

Aktuell ist zudem eine weitere Betrugsmasche im Umlauf: Telekom-Kunden erhalten zunächst eine E-Mail zur Passwortänderung, gefolgt von einer gefälschten Rechnung. Diese Kombination dient dem Abgreifen persönlicher Daten. Nutzer sollten bei alarmierenden Nachrichten grundsätzlich skeptisch sein und diese nicht ungeprüft weiterleiten.

⇢ Betrugsopfer-Europameister: Österreicher fallen am häufigsten auf Schwindler herein

Schutzmaßnahmen

Für verlässliche Informationen zu Sicherheitsfragen empfiehlt es sich, offizielle Stellen und seriöse Webseiten zu konsultieren. App-Updates sollten ausschließlich über den offiziellen App Store installiert werden. Verdächtige Links oder Videos sollten keinesfalls geöffnet werden. Vor dem Teilen fragwürdiger Meldungen lohnt sich ein Blick auf spezialisierte Faktencheck-Portale wie Mimikama.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Faktencheck
Panik-Kette auf WhatsApp: Diese Nachricht führt Nutzer in die Falle
| Strategiewechsel
Samsung streicht beliebtes Galaxy-Modell – Verkaufszahlen im Keller
| Preisoffensive
Glasfaser-Hammer: Telekom senkt Preise und verschenkt Router-Gutschrift
| Energieforschung
Chinesischer Batterie-Durchbruch: Forscher knacken gefürchteten „Shuttle-Effekt“
| Alpindrama
Todesdrama auf 3.798 Metern: Rettungsdecke blieb im Rucksack
MEHR AKTUELLE NEWS