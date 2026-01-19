Panik-Kette auf WhatsApp: Diese Nachricht führt Nutzer in die Falle

Die Angst vor digitalen Bedrohungen wird gezielt ausgenutzt: Falschmeldungen über gefährliche Videos und exklusive App-Versionen verunsichern WhatsApp-Nutzer.

Eine seit Jahren kursierende Kettennachricht warnt angeblich vor einem gefährlichen „Martinelli“-Video und einem Hackerangriff durch eine Version namens „WhatsApp Gold“. Die Faktencheck-Plattform Mimikama hat diese Behauptungen jedoch als vollständig erfunden entlarvt. Weder ein Radiosender noch WhatsApp selbst haben jemals vor solchen Gefahren gewarnt. Derartige Kettenbriefe verfolgen typischerweise nur ein Ziel: Panik zu verbreiten, ohne dabei auf verifizierbare Fakten zurückzugreifen.

⇢ Finanz-Phishing: Ministerium mahnt zur Vorsicht



Aktuelle Betrugsmasche

Aktuell ist zudem eine weitere Betrugsmasche im Umlauf: Telekom-Kunden erhalten zunächst eine E-Mail zur Passwortänderung, gefolgt von einer gefälschten Rechnung. Diese Kombination dient dem Abgreifen persönlicher Daten. Nutzer sollten bei alarmierenden Nachrichten grundsätzlich skeptisch sein und diese nicht ungeprüft weiterleiten.

⇢ Betrugsopfer-Europameister: Österreicher fallen am häufigsten auf Schwindler herein



Schutzmaßnahmen

Für verlässliche Informationen zu Sicherheitsfragen empfiehlt es sich, offizielle Stellen und seriöse Webseiten zu konsultieren. App-Updates sollten ausschließlich über den offiziellen App Store installiert werden. Verdächtige Links oder Videos sollten keinesfalls geöffnet werden. Vor dem Teilen fragwürdiger Meldungen lohnt sich ein Blick auf spezialisierte Faktencheck-Portale wie Mimikama.