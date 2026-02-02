Insolvenz eröffnet: Wackelt jetzt diese bekannte Kitz-Disko?

Krise im Tiroler Nachtleben: Der legendäre Kitzbüheler Club „Take Five“ steht vor dem Aus. Die Betreiberfirma kann ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen.

Nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens am Landesgericht Innsbruck steht die Zukunft des renommierten Kitzbüheler Nachtclubs „Take Five“ auf der Kippe. Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Montag mitteilte, kann die Betreiberfirma „CA Nightlife GmbH“ ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Den Antrag auf Einleitung des Verfahrens stellte eine Gläubigerin mit öffentlich-rechtlichen Ansprüchen.

Die erst 2024 gegründete Betreiberfirma betreibt mit dem „Take Five“ eine der bekanntesten Diskotheken der Tiroler Alpenstadt. Trotz des Kultstatus der Location im Nachtleben der international bekannten Tourismusdestination geriet das Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage.

Ursachen unklar

Die genauen Ursachen für die finanzielle Notlage sind derzeit noch Gegenstand der Untersuchung und werden in Kooperation mit der Insolvenzverwaltung ermittelt. Eine verlässliche Einschätzung der ausstehenden Verbindlichkeiten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Betrieb gefährdet

Ob der Betrieb des Nachtclubs ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann, bleibt abzuwarten. Diese Entscheidung muss in Kürze getroffen werden. Entscheidend wird sein, ob die Schuldnerfirma nachvollziehbar darlegen kann, dass eine Weiterführung wirtschaftlich tragfähig ist. Dazu muss der Betreiber entsprechende Planungsunterlagen vorlegen.

Weitere Einzelheiten zu diesem Insolvenzfall sind nicht bekannt.