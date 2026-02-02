Budget knapp: Regierung streicht beliebten Bonus ab Februar

Klimaschutz mit neuem Fokus: Die Bundesregierung stellt den beliebten Sanierungsbonus ein und konzentriert ihre Fördermittel künftig ausschließlich auf den effizienteren Kesseltausch.

Die Bundesregierung justiert ihre Klimaschutzstrategie neu: Bei der „Sanierungsoffensive Neu“ wird künftig ausschließlich der Kesseltausch gefördert, während der bislang stark nachgefragte Sanierungsbonus eingestellt wird. Diese Anpassung tritt ab dem 2. Februar 2026 in Kraft, wie das Umweltministerium mitteilte.

Die ursprüngliche Konzeption der Offensive setzte auf zwei Säulen: Der Sanierungsbonus sollte thermisch-energetische Sanierungen unterstützen, während der Kesseltausch den Umstieg von fossilen Heizsystemen auf umweltfreundliche Alternativen vorantreiben sollte. Seit dem Start Ende November 2025 zeigte sich jedoch eine deutliche Präferenz für den Sanierungsbonus – rund zwei Drittel aller Anträge entfielen auf dieses Instrument.

Effizientere CO2-Einsparung

Trotz dieser Popularität bringt der Kesseltausch laut Ministerium eine signifikant höhere CO2-Einsparung pro investiertem Euro. Umweltminister Norbert Totschnig begründet die Neuausrichtung: „Die hohe Nachfrage zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig ist es unser Anspruch, besonders in Zeiten knapper Budgets, die vorhandenen Mittel möglichst effizient auf CO2-Einsparung auszurichten.“

Für Bürgerinnen und Bürger, die bereits Förderanträge gestellt oder sich registriert haben, ändert sich nichts – ihre Ansprüche bleiben bestehen. Das verbleibende Jahresbudget fließt nun vollständig in den Kesseltausch.

Finanzielle Dimension

Die finanzielle Dimension der Offensive ist beträchtlich: Seit November 2025 wurden Förderanträge im Volumen von etwa 220 Millionen Euro eingereicht. Für den Zeitraum 2026 bis 2030 sind jährlich 360 Millionen Euro budgetiert. Bereits im Vorjahr hatte das Ministerium die maximale Förderquote von 75 auf 30 Prozent reduziert – ebenfalls mit dem Ziel, die Effizienz der eingesetzten Steuermittel zu steigern und pro Euro mehr CO2-Einsparung zu erzielen.

