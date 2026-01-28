Jobs in Gefahr: Beliebte Kletterhalle stürzt in die Pleite

Finanzielle Schieflage in luftiger Höhe: Die Kletterhalle Wörgl steht vor dem wirtschaftlichen Absturz. Mit 341.000 Euro Schulden droht das endgültige Aus.

Die Betreiberfirma der Kletterhalle in Wörgl (Tirol) hat Insolvenz angemeldet. Die SKT Sport- und Kletteranlagen Tirol GmbH stellte beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, wie der ORF berichtet. Durch die finanzielle Schieflage steht die Zukunft der Einrichtung nun auf der Kippe. Zwölf Beschäftigte sind von der Insolvenz betroffen. Nach Auskunft des Unternehmens belaufen sich die Außenstände auf etwa 341.000 Euro.

Finanzielle Schieflage

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten kamen nicht überraschend. Bereits im Sommer des Vorjahres hatten die Verantwortlichen auf ihre prekäre Finanzlage aufmerksam gemacht. Damals prognostizierten sie eine mögliche Schließung bis Mitte 2026. Als Ursachen für die Krise nannten die Betreiber unzureichende Einnahmen, zu hohe Miet- und Nebenkosten sowie mangelnde Unterstützung durch öffentliche Fördermittel.

Ob der Kletterbetrieb fortgeführt werden kann, ist derzeit völlig unklar.

Eine verlässliche Prognose über die Zukunft der Einrichtung lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben.