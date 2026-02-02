Rollator-Drama: 46-Jähriger stürzt in U1-Gleisbett und bricht sich Rippen

Ein Moment der Unachtsamkeit mit schweren Folgen: Ein 46-Jähriger mit Rollator stürzte in einer Wiener U-Bahn-Station ins Gleisbett und erlitt Rippenbrüche.

Am Montagvormittag kam es zu einer Betriebsunterbrechung auf der U-Bahn-Linie U1 im südlichen Bereich Wiens. Ein 46-jähriger Mann stürzte gegen 10.25 Uhr in der Station Altes Landgut in Wien-Favoriten ins Gleisbett. Der Fahrgast, der mit einem Rollator unterwegs war, verlor nach Informationen der Wiener Linien offenbar aus Unachtsamkeit das Gleichgewicht und fiel auf die Schienen.

Umstehende Personen handelten sofort und setzten einen Notruf ab. Obwohl der Mann nicht von einer einfahrenden Garnitur erfasst wurde, erlitt er durch den Sturz Rippenbrüche und diverse Prellungen. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien trafen rasch am Unfallort ein, leisteten Erstversorgung und transportierten den Verletzten anschließend in die Schockraum-Abteilung eines Krankenhauses.

Verkehrsbehinderungen

Der Vorfall führte zu einer temporären Einstellung des U-Bahn-Betriebs in diesem Streckenabschnitt. Die Verkehrsbetriebe organisierten unverzüglich einen Gleiswechselbetrieb und leiteten Züge um, was zu Verspätungen im morgendlichen Verkehr führte. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnte der normale Fahrbetrieb gegen 11 Uhr schrittweise wiederhergestellt werden.

Die Wiener Linien nutzen diesen Vorfall, um Fahrgäste erneut für erhöhte Aufmerksamkeit zu sensibilisieren – besonders beim Betreten und Verlassen der Züge sowie während des Aufenthalts auf Bahnsteigen.

