Verwirrung in Wien: Straßenbahn- und Bushaltestellen umbenannt

Neue Namen für 37 Wiener Öffi-Stationen sorgen seit Jahresbeginn für frischen Wind im Nahverkehr. Die Umbenennungen sollen Schluss machen mit der Verwirrung durch zu lange Bezeichnungen.

Fahrgäste der Wiener Linien müssen sich ab sofort auf neue Haltestellennamen einstellen. Seit dem 2. Februar tragen insgesamt 37 Stationen im Straßenbahn- und Busnetz geänderte Bezeichnungen. Die Verkehrsbetriebe haben dabei Namen gekürzt, ergänzt oder vollständig neu gestaltet.

Der Grund für diese umfassende Maßnahme liegt in der besseren Orientierung für die Fahrgäste. Laut Wiener Linien führten bisher zu lange oder ähnlich klingende Stationsnamen häufig zu Verwirrung. Die nun vorgenommenen Anpassungen sollen die Übersichtlichkeit im gesamten Öffi-Netz verbessern.

Solche Namensänderungen sind grundsätzlich keine Seltenheit, wie die Wiener Linien betonen. Besonders an der aktuellen Umstellung ist jedoch, dass alle Änderungen gebündelt zu einem Stichtag umgesetzt wurden. Zu den damit verbundenen Kosten machten die Verkehrsbetriebe keine Angaben und verwiesen darauf, dass Fahrpläne ohnehin regelmäßig angepasst werden – etwa bei der Inbetriebnahme neuer Stationen wie zuletzt bei der U2.

Innenstadtlinien betroffen

Die Umbenennungen betreffen zahlreiche Verkehrslinien im gesamten Stadtgebiet – von Straßenbahnen in der Innenstadt bis zu Buslinien in den Randbezirken. Bei manchen Haltestellen wurden Namen vereinfacht, bei anderen kamen Zusatzbezeichnungen hinzu oder es wurden komplett neue Namen vergeben.

So heißt beispielsweise die bisherige Haltestelle „Neulerchenfelder Straße, Brunnengasse“ der Linie 2 künftig nur noch „Brunnenmarkt“. Die Station „Davidgasse, Knöllgasse“ der Linien 1 und 7A wurde zu „Davidgasse“ verkürzt, während die frühere „Troststraße“ der Linie 1 nun „Knöllgasse, Troststraße“ heißt.

Weitere Änderungen betreffen unter anderem die Haltestellen „Burggasse, Kaiserstraße“ und „Neustiftgasse, Kaiserstraße“ der Linien 5 und 48A, die jetzt in umgekehrter Reihenfolge als „Kaiserstraße, Burggasse“ bzw. „Kaiserstraße, Neustiftgasse“ bezeichnet werden. Die Station „Kaiserstraße, Westbahnstraße“ der Linien 5 und 49 wurde auf „Kaiserstraße“ verkürzt.

Außenbezirke umbenannt

Bei den Linien 10, 52 und 10A wurde aus „Linzer Straße, Johnstraße“ einfach „Linzer Straße“, während die Haltestelle „Linzer Straße, Reinlgasse“ der Linien 10 und 52 nun nur noch „Reinlgasse“ heißt.

Die Umbenennungen erstrecken sich auch auf die Außenbezirke: So wurde etwa die Station „Hirschstetten, Süßenbrunner Straße“ der Linien 22A, 86A, 87A und 95A zu „Süßenbrunner Straße“ vereinfacht. Die Haltestelle „Oberdorfstraße“ der Linien 25, 93A, 97A und 98A trägt nun den Namen „Aspern, Oberdorfstraße“.

Komplett neue Bezeichnungen erhielten unter anderem die frühere „Laxenburger Straße, Raxstraße“ der Linien 15A und 66A, die jetzt „Grenzackerstraße“ heißt, sowie die ehemalige „Wehrbrücklstraße, Gernotgasse“ der Linie 98A, die in „Alfred-Pischof-Gasse“ umbenannt wurde.

Auch bei den Straßenbahnlinien 49 und 13A gibt es Änderungen: Die bisherige „Westbahnstraße, Neubaugasse“ heißt nun „Siebensterngasse“, während die frühere „Siebensterngasse“ der Linie 49 in „Kirchengasse“ umbenannt wurde.