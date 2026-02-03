Autoindustrie-Krise: 5.000 heimische Jobs weg – EU-Strategie in der Kritik

Die Autoindustrie in Europa blutet aus – allein in Österreich gingen binnen zwei Jahren fast 5.000 Jobs verloren. Experten sehen die einseitige E-Auto-Strategie der EU als Mitverursacher.

In Österreichs Autoindustrie sind binnen zwei Jahren fast 5.000 Arbeitsplätze weggefallen. Europaweit beläuft sich der Verlust auf 166.000 Stellen. Diese Zahlen ermittelte Wirtschaftsanalyst Günther Oswald für die eFuel Alliance Österreich anhand von Daten der EU-Agentur Eurofound. Über einen Zeitraum von sieben Jahren schrumpfte die Branche sogar um 378.000 von insgesamt rund 2,4 Millionen Arbeitsplätzen.

Mit einem Nettorückgang von 4.900 Stellen seit 2024 rangiert Österreich im europäischen Vergleich auf dem fünften Platz. Besonders hart traf es Deutschland, wo 108.000 Arbeitsplätze verloren gingen. Als Hauptursachen gelten interne Umstrukturierungen einschließlich Automatisierung, gefolgt von Werksschließungen, Produktionsverlagerungen ins Ausland und Insolvenzen.

Zu den bekannten österreichischen Unternehmen, die im Vorjahr Stellen abbauten, zählen Magna Steyr, AVL List, Hella Fahrzeugteile, Engel, Wollsdorf Leder und ZKW. „In Österreich ist nicht nur die Produktion selbst, sondern auch Zulieferer betroffen“, erläutert Oswald.

Während die europäische Automobilindustrie schrumpft, verzeichnen China, Indien und die USA dank gezielter Standortpolitik Zuwächse. Oswald macht auch die EU-Industriepolitik für den „Niedergang“ der Branche mitverantwortlich und prognostiziert: „Der alleinige Fokus auf Elektromobilität wird weiter zigtausende Arbeitsplätze kosten.“

Kritik am EU-Autopaket

Stephan Schwarzer, Generalsekretär der eFuel Alliance Österreich, bezeichnet das kürzlich von der EU-Kommission vorgestellte Autopaket als Mogelpackung, da es das „E-Auto-Monopol“ weiter festige. Der versprochene Pragmatismus bei der Erreichung der Klimaziele sei kaum erkennbar. Die für Biokraftstoffe und eFuels vorgesehenen Spielräume – nur 3 bzw. 7 Prozent der Neuwagen – seien deutlich zu gering.

Für eine echte Technologieoffenheit müssten nachhaltige Kraftstoffe „ohne Wenn und Aber sofort Anerkennung finden, nicht erst 2035.“ Die Beschaffungspflichten für Elektrofahrzeuge in Unternehmen – ab 2035 müssen 95 Prozent der Neuwagen elektrisch angetrieben sein – würden laut Schwarzer chinesischen und amerikanischen Herstellern in die Hände spielen.

Besonders kritisch sieht die eFuel Alliance die Klimastrafen, die mittlerweile auf 16 Milliarden Euro jährlich angestiegen seien. Dieses Geld fließe nicht in europäische Investitionen zurück, sondern helfe „außereuropäischen Herstellern, Marktanteile in der EU zu gewinnen“.

Alternative Kraftstoffe

Die Branchenlobby der Mineralöl- und Automobilindustrie lehnt grundsätzlich eine Verpflichtung zum Elektroauto ab. Schwarzer verweist auf den aktuellen E-Auto-Anteil bei Neuwagenkäufen in der EU von etwa 17 Prozent. Viele Kunden könnten oder wollten aus verschiedenen Gründen kein Elektroauto nutzen, sollten aber dennoch klimafreundliche Mobilitätsoptionen haben.

E-Fuels entstehen durch die Synthese von Wasserstoff und Kohlenstoff und werden daher auch als synthetische Kraft- und Brennstoffe bezeichnet. Für ihre Herstellung werden Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonne oder Wind, Wasser zur Wasserstoffgewinnung durch Elektrolyse sowie CO₂ aus der Atmosphäre benötigt.

Die eFuel Alliance vertritt als Interessenverband die politische und gesellschaftliche Akzeptanz sowie die regulatorische Anerkennung und Förderung von eFuels – synthetischen, CO₂-neutralen Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien. Zu den Mitgliedern zählen Mineralölunternehmen wie Exxon sowie Automobilherstellerverbände und Automobilclubs.

Schwarzer setzt nun auf das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten, um Änderungen am neuen Autopaket zu erreichen.

Andernfalls drohe ein weiterer Niedergang der europäischen Automobilindustrie mit dem Verlust tausender Arbeitsplätze.