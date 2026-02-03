Mit fast 2 Promille gegen Steinmauer: Kinder und Mutter verletzt

Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut verursachte eine 47-jährige Lenkerin aus Rohrbach am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall. Der anschließende Alkomattest wies einen Wert von 1,96 Promille auf – ein Ergebnis, das die gesetzlich erlaubte Grenze von 0,5 Promille deutlich überschreitet. Die Behörden reagierten umgehend mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis, sowohl in physischer als auch in digitaler Form.

Kinder in Gefahr

Besonders alarmierend an dem Vorfall: Im Fahrzeug befanden sich drei Kinder im Alter von acht und neun Jahren, darunter zwei Kinder von Bekannten der Fahrerin. Nach der Kollision klagten alle drei Minderjährigen über Schmerzen. Auch die Unfallverursacherin selbst trug leichte Verletzungen davon. Das Fahrzeug erlitt laut polizeilichen Angaben vermutlich einen Totalschaden.

Rechtliche Folgen

Die Ermittlungsbehörden untersuchen derzeit noch die genauen Umstände des Unfallhergangs. Die Fahrerin muss sich auf ein Strafverfahren wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit sowie Trunkenheit am Steuer einstellen.

Die Anwesenheit von Minderjährigen im Fahrzeug wird dabei als erschwerender Faktor in die rechtliche Bewertung einfließen.

