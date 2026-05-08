Bonnie Tyler auf Intensivstation – „Total Eclipse“-Star kämpft um ihr Leben

Bonnie Tyler kämpft auf der Intensivstation – ihr Zustand hat sich nach einem Eingriff dramatisch verschlechtert.

Die 74-jährige Sängerin Bonnie Tyler befindet sich in einer Klinik im portugiesischen Faro, wo sie in ihrer Wahlheimat medizinisch versorgt wird. Wie mehrere Medien unter Berufung auf die portugiesische Tageszeitung „Correio da Manhã“ berichten, hat sich ihr Zustand nach einem Eingriff verschlechtert – Tyler werde demnach auf der Intensivstation künstlich beatmet.

Noch bis Mittwoch war ihr Befinden als stabil eingestuft worden.

Notoperation am Darm

Vorausgegangen war eine Notoperation am Darm: Bei der gebürtigen Waliserin, die seit mehreren Jahren an der Algarve lebt, war nach tagelangen Schmerzen eine Darmperforation festgestellt worden. Tyler wurde am 30. April ins Krankenhaus in Faro eingeliefert. Zunächst hieß es, der Eingriff sei erfolgreich verlaufen und die Sängerin befinde sich auf dem Weg der Erholung.

Karriere & Tournee

Bonnie Tyler ist seit rund fünf Jahrzehnten im Musikgeschäft tätig. Mit 25 Jahren erschien ihre erste Single, 1976 gelang ihr mit „Lost in France“ der erste große Erfolg. Zu den bekanntesten Titeln ihrer Karriere zählen „It’s a Heartache“ und „Total Eclipse of the Heart“.

Ihre für den Herbst geplante „Jubilee“-Tour steht angesichts der aktuellen Situation auf ungewissem Boden.

Bereits zu Beginn des Jänners 2025 hatte Tyler ihre Tourneepläne aufgrund von Knieschmerzen und einer daraufhin notwendig gewordenen Operation umstellen müssen.