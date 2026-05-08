Albtraum beim Zahnarzt: Er zog Patienten 14 gesunde Zähne – jetzt ist das Urteil gefallen

Ein Zahnarzt in Südfrankreich zog gesunden Patienten reihenweise die Zähne – kalt kalkuliert, mit verheerenden Folgen für Dutzende Menschen.

Ein 61-jähriger Zahnarzt ist im südfranzösischen Mende zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seinen Patienten systematisch gesunde Zähne gezogen – ausschließlich aus finanziellen Motiven. „Er hat seine Patienten verstümmelt, um Geld zu machen“, erklärte Staatsanwältin Valery Morron in ihrem Plädoyer. Zusätzlich zur Freiheitsstrafe sprach das Gericht ein lebenslanges Berufsverbot gegen den portugiesischen Mediziner aus.

Opfer berichten

Auch der 54-jährige Pierre zählt zu den Geschädigten: „Mir tat nur der Weisheitszahn weh, aber er hat gesagt, es müsse alles raus.“ In einem einzigen Termin, der lediglich zwei Stunden dauerte, soll der Angeklagte ihm 14 Zähne entfernt haben.

Vor Gericht schilderten weitere Betroffene, was ihnen widerfahren war. „Ich bin wegen eines Abszesses zu ihm gegangen, und er hat mir alle Zähne gezogen“, berichtete die 47-jährige Anabela. Ihre Tochter Raquel ergänzte: „Sie haben meine Familie zerstört. Meine Mutter kann nur noch Püriertes essen, sie wollte nicht mehr weiterleben.“

Das Gericht stellte fest, dass der Verurteilte die Krankenkasse durch unnötige oder falsch abgerechnete Behandlungen um 330.000 Euro geschädigt hat. Die Ermittlungen ergaben 44 identifizierte Opfer – die tatsächliche Zahl könnte jedoch noch darüber hinausgehen.

Keine Reue

Den Aussagen seiner früheren Patienten begegnete der ehemalige Zahnarzt ohne erkennbare Betroffenheit. Sämtliche Vorwürfe wies er zurück und machte stattdessen seine Assistentin für die Vorgänge verantwortlich. „Ich habe nicht den Eindruck, dass ihm das Ausmaß des Trümmerfelds bewusst ist, das er hinterlassen hat“, sagte sein Anwalt Michel Chomiac de Sas.

Der Fall ruft Erinnerungen an die sogenannten Horror-Zahnärzte von Marseille wach, die im Jahr 2023 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren. Ein Gericht in Marseille verurteilte im Oktober 2023 zwei Zahnärzte zu fünf und acht Jahren Haft – sie hatten bei etwa 400 Patienten gesunde Zähne gezogen.