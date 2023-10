Bosnien und Herzegowina unterstützt Republik Srpska in Österreich

Letzte Woche fand in Wien ein bedeutendes Treffen zwischen Mladen Filipovic, dem Leiter der Vertretung der Republik Srpska in Österreich, und dem frisch ernannten Botschafter von Bosnien und Herzegowina in Österreich, Sinisa Bencun, statt.

In einem konstruktiven Dialog betonte Filipovic die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren und äußerte die Hoffnung, dass diese auch in Zukunft fortgesetzt wird. Er informierte Botschafter Bencun über zukünftige Initiativen und unterstrich die Bedeutung der Vertiefung wirtschaftlicher Beziehungen zwischen der Republik Srpska und Österreich.

Botschafter Bencun hob hervor, dass die Bemühungen beider Institutionen – der Botschaft von Bosnien und Herzegowina und des Büros der Republik Srpska – in Bezug auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Österreich Hand in Hand gehen sollten, um optimale und effiziente Ergebnisse zu erzielen.

Beide Parteien waren sich einig über die zentrale Rolle Österreichs als Schlüsselpartner sowohl für die Republik Srpska als auch für Bosnien und Herzegowina. Sie betonten die fortgesetzte Zusammenarbeit mit der österreichischen Handelskammer und anderen Hauptakteuren, um die wirtschaftlichen Beziehungen weiter zu stärken.

Das Treffen endete mit einem gemeinsamen Engagement für die Förderung positiver Entwicklungen in Bildung, Kultur, Tourismus und anderen verwandten Bereichen, wobei die Bedeutung starker und kontinuierlicher Beziehungen zu österreichischen Partnern hervorgehoben wurde.