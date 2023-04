Bosnier hält Löwenbaby als Haustier

Berichten zufolge hält ein Geschäftsmann namens Ibrahim Al Hawai aus Dubai in seiner Villa in Poljine, Sarajevo, einen Löwen als Haustier.

Al Hawai ist einer der Eigentümer der „Al Hawai Group“ in Dubai und war früher an dem Kauf der Tabakfabrik in Mostar interessiert. Derzeit lebt er in Sarajevo und ist auf Social Media gut vernetzt. Insbesondere auf Instagram teilt er oft seinen luxuriösen Lebensstil und seine Reisen.

Al Hawai wurde bekannt, nachdem er in einem Musikvideo für den Song „Flo Aswad“ mit dem Rapper Cunami auftrat.

Allerdings hat die Haltung des Löwen als Haustier Besorgnis erregt. Laut dem Gesetz zum Schutz und Wohlergehen von Tieren in Bosnien und Herzegowina ist es illegal, geschützte Tierarten sowie wilde und gefährliche Tiere als Haustiere zu halten. Die Haltung von Tieren auf der Liste der gefährlichen Tierarten kann mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

Der Veterinärinspektionsdienst der Kantonalen Inspektionsbehörde für Angelegenheiten hat eine Beschwerde erhalten und wird die Umstände im Zusammenhang mit der Haltung des Löwen untersuchen. Daraufhin können weitere Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich der vorübergehenden oder dauerhaften Beschlagnahme des Tieres und dessen Unterbringung an einem anderen geeigneten Ort auf Kosten des Besitzers.